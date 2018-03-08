Mart ayının sonunda tanıtılması beklenen Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları için geri satım başladı. Telefonların özellikleri için sürekli olarak yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Nasıl bir sistem kullanacağı konusunda az çok bilgi elde etmiş olduğumuz Huawei P20 serisi akıllı telefonların, şimdi ise en net görselleri yayınlandı. Şimdiye kadar yayınlanmış olan görseller içerisinde en net görseller olarak değerlendirebileceğimiz akıllı telefonların detaylarına geçelim.

Huawei P20 Pro Modeli

Görselleri paylaşılan ilk seri, amiral gemisi akıllı telefonların 3 arka kamera kullandığı görülüyor. iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi iki kameranın aynı alan içerisinde olduğunu, üçüncü kameranın ise bu iki kameranın altında yer aldığını görüyoruz. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise yine çentik alanı dikkat çekiyor. Fakat bu modelde farklı olarak home tuşunun kullanıldığı görülüyor. Çentik alanı ise diğer telefonlara göre çok daha dar olarak kullanılmış.

Huawei P20 Ana Seri Modeli

Pro modelinin dışında ana modelinde görselleri paylaşılmış durumda. Yeni akıllı telefonların anan modelinde çift arka kamera kullanıldığı görülüyor. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın dışında tasarımda değişen çok önemli bir fark yok. Ön kısımda yine çentik alanının kullanıldığını ve home tuşuna yer verildiğini görmekteyiz. Bunun dışında telefonların tasarımı Pro modelle birebir olarak aynı.

Huawei P20 Lite Modeli

Telefonların uygun fiyatlı serisi olacak olan Lite modelinde değişiklikler söz konusu. Kamera kısmında daha küçük bir alana sahip olan çift kamera kullanımı yapılmış. Çentik alanında önemli bir değişiklik söz konusu değil. Fakat en büyük yenilik telefonların parmak izi sensörleri kısmında.

Bu modelde parmak izi sensörü arka kısma taşınmış ve ön kısımda yer alan Home tuşu tamamen kaldırılmış durumda. Her üç seri için ortaya çıkan görsellerinde, tanıtım görselleri odluğu belirtiliyor. Bu nedenle şimdiye kadar gelen en net görseller yorumunu yapabiliriz.