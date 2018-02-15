Yeni akıllı telefonlar üretmeyeceği düşünülen HTC, kısa süre önce Google tarafından satın alınmıştı. Google’ın satın almayı gerçekleştirmesinin hemen ardından markanın zaten zararda olduğu bilgisi verilmiş ve bundan sonra telefon stratejisinin değişeceğinin haberleri gündeme gelmişti. Ancak beklendiği gibi bir yol haritası çizilmeyecek gibi duruyor. Öyle ki yaşanan son gelişmeler hala HTC adı altında akıllı telefonların gelmeye devam edeceğini gösteriyor. Markanın serisine ise HTC 12 modeliyle devam edeceği ve amiral gemisi akıllı telefonlarını yaşatacağı beklentisi oluşmaya başladı. Amiral gemisi modeli hakkında çok önemli detaylar ortaya çıkmadı ancak HTC Desire 12 adı altında başka bir modelin özelliklerinin paylaşıldığını görüyoruz.

HTC Desire 12 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre HTC Desire 12 akıllı telefonlarının çıkış tarihi yaklaştı. Son amiral gemisi akıllı telefon modellerinin uygun fiyatlı modelleri olması beklenen HTC Desire 12 akıllı telefonlarının ilk dikkat çeken kısmı ise ekran sistemi olacak.

Diğer özellikler konusunda çok iyi bir telefon sunulmuş değil ancak ekran formatı ve boyutu konusunda yeni nesle geçiş söz konusu. Bu noktada HTC Desire 12 akıllı telefonlarının 5.5 inç ekranla geleceği ve ekranların 18:9 oranına sahip olması bekleniyor.

İşlemci kısmında ise MediaTek kullanılacağı ve böylelikle fiyatın aşağı çekileceği düşünülüyor. 2 GB RAM bellek miktarı ve 13 MP kamera gibi giriş seviyesi özelliklerine sahip olacak akıllı telefon, 2730 mAh değerinde de batarya kullanacak.

Evan Blass tarafından gelen bilgiler bu yönde. HTC Desire 12 serisi ile ekstra bir özellik sunulmayacak ancak uygun fiyatlı bir akıllı telefon göreceğiz. Daha ucuz bir akıllı telefonun gelmesiyle beraber HTC’nin satışlarının tekrar yükselmesi bekleniyor.

Fakat burada artık Google’ın söz sahibi olduğunu da belirtelim. Google’ın akıllı telefonlara kendi adını koyduğunu düşünecek olursak, bu modelde de Google logosu ya da adı yer alabilir. Detayların MWC 2018 etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım nasıl bir strateji uygulanacak? Google’ın hamleleri burada asıl önemli nokta olacak.