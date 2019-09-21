İşte Huawei Mate 30 Pro Sanal Tuşların Kullanımı!

Huawei Mate 30 Pro‘daki Horizon Display tasarımı sayesinde telefonun 88 derecelik kavisli kenararı var. Kısacası telefonun yan kenarları bile ekran. Bu, siz telefonu tutarken istenmeyen dokunuşlar hakkında endişeler getiriyor. Huawei VP Li Xiaolong, bunun bir sorun olmayacağını açıklıyor.

Ekran üç alana bölünmüştür – ön taraftaki düz yüzey ve yandaki iki küçük alan. Yan bölgelerdeki dokunuşlar göz ardı edilecek. Bu nedenle dokunmatik ekran çoğu zaman tipik bir düz panel gibi işlev görür.

Yan alanların dokunma işlevselliğinin etkinleştirildiği bazı durumlar vardır. Örneğin ses seviyesi tuşları için, oyunlar için sanal haptik kontroller veya kamera için bir deklanşör tuşu. Nasıl mı? Mesela, ses seviyesi kontrollerini etkinleştirmek için tarafa iki kez dokunmanız gerekiyor.

Telefonun ses tuşlarının nasıl kullancağını gösteren bir de video paylaşıldı.

Telefonun kısa bir süre sonra Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Ama fiyatının çok fazla olması bekleniyor. Şu bir gerçek ki telefonun tasarımı birçok akıllı telefon üreticisi için ilham kaynağı olacak.