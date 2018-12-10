Akıllı telefonlarda rekabet iyiden iyiye artış göstermeye başladı. Yeni akıllı telefonlar çok daha iddialı ve çok daha güçlü seriler. Özellikle kamera konusunda önemli bir değişiklik söz konusu. Samsung, Huawei, Apple ve daha birçok markanın yeni kamera düzenlerine geçtiği sektörde bir adım da Lenovo tarafından geldi. Bu kez Lenovo Z5s modellerinin kameraları çok konuşulacak gibi duruyor.

Kısa bir süre önce kamera sistemi ile gündeme gelen modelin, kamera performansı ortaya çıktı. Lenovo Z5s çekildiği belirtilen bir fotoğrafın yayınlanmasıyla beraber telefonun kamera detayları da ortaya çıkmış oldu.

Lenovo Z5s 3 Arka Kamerasıyla Dikkat Çekecek

3 arka kamera kullanan akıllı telefon serilerine dahil olacak olan Lenovo Z5s, kamera performansıyla büyüleyecek gibi gözüküyor. Öyle ki yeni akıllı telefonlarla çekildiği belirtilen fotoğraf, bir hayli detaylı ve özellikle yakınlaştırma konusunda çok başarılı gibi gözüküyor. Fotoğrafla beraber telefonların kamera dizilimini gösteren bir de görsel paylaşıldı. Bu görsellere baktığımız zaman da 3 arka kamera dizilimini net bir şekilde görebiliyoruz.

Renk doygunluğu ve netliği ile dikkat çekecek fotoğraflara ulaşılmasını sağlayacak olan Lenovo Z5s kamerasının, teknik kısımda neler sunacağı ise soru işareti. Muhtemelen bu üç kameranın, derinlik sensörü, telefoto sensörü ve optik zoom kullanan ana sensör olarak sıralanması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy A8s serisinde sunduğu kamera dizilimine benzer bir ön kamera kullanacağı da iddia edilen Lenovo Z5s için tüm detaylar belli olduğu zaman, sitemizden bu detayları aktaracağız. Şimdilik paylaşılan fotoğraf, kamera konusunda size detaylı bilgiler olmasa da bazı fikirler verecektir. Kamera kadar teknik kısımda da ne derece iddialı bir seri gelecek? Şimdilik soru işareti.