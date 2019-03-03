Amiral gemisi akıllı telefon modelleri yerine daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıttığını gördüğümüz Oppo, kısa bir süre önce ülkemizde de resmi olarak satışlarına başlamıştı. Ülkemizde de satılan bir model olduğu için yeni akıllı telefonları daha da merak edilen markanın şu sıralar gündemde olan serisi ise Oppo F11 Pro akıllı telefonları.

Kamera kısmında fark yaratacak bir telefon olarak geleceği iddia edilen yeni modelin detayları ise sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni modelin çalışır halde görüntülendiği bir video yayınlanmıştı. Şimdi ise hem yeni modelin kutu görselleri yayınlandı hem de canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Oppo F11 Pro Tasarımı Onaylandı

Paylaşılan görsellerle beraber Oppo F11 Pro tasarımı netlik kazanmış oldu. İlk olarak telefonların kutu görsellerine bakmak gerekiyor. Kutu görsellerine bakıldığı zaman beklendiği gibi çift kamera kurulumunun sunulduğunu görüyoruz. 48 MP değerinde bir ana kamera ve bunun hemen altında yer alan 5 MP değerinde ikinci kamerayı göreceğiz. Yine arka kısımda parmak izi sensörü kullanımı ise devam edecek.

Telefonların ekran kısmında ise çok daha geniş bir panel göreceğiz. Herhangi bir çentik alanı ya da su damlası çentik bölümü gibi bir bölüm olmayacak. Bunun yerine tam panel ekranlar bulunacak.

Yine ön kamera bir önceki modelde gördüğümüz gibi açılır kapanır bir sisteme sahip olacak. Bu sayede ekran boyutu ise 6.5 inçlik bir seviyeye çıkmış olacak. Fakat çerçevesiz bir tasarım sunulması, tek elle kullanım için de büyük bir kolaylık sağlanması anlamına geliyor.

İçerisinde Helio P70 işlemcilerini barındırması ve 6 GB RAM bellek miktarına sahip olması gibi artılarla beraber gelecek olan Oppo F11 Pro akıllı telefonlarının 4000 mAh değerinde bataryası bulunacak ve telefon VOOC hızlı şarj desteğini de kullanacak. Oppo F11 Pro akıllı telefonları için tüm bu detayların netlik kazanacağı tanıtımın ise 5 Mart tarihinde olduğunu hatırlatalım. Tanıtımın hemen sonrasında detaylara ve fiyatlara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.