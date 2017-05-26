İşte Moto G5S Plus’ın ilk canlı fotoğrafı

Arkada daha büyük bir 5,5″ ekran ve çift kamera olması beklenen G5 Plus‘ın yeni modeli yaklaşmakta olan Moto G5S Plus‘en canlı görüntüleri sizlerle.

Sızdırılan görüntüler gerçekten yeni bir bilgi ortaya çıkarmıyor, sızdırılmış baskı makinesinin meşruiyetini ve söylenilen tam metal gövdeyi doğruluyor – çerçeve plastik iken Moto G5 Plus sadece metal bir arka plakaya sahip.

Moto G5S Plus‘da Snapdragon 660 yonga setiyle (G5 Plus’ın Snapdragon 625’inde) geliştirmeyi düşüneceklerdir. Ayrıca kameralar açısında da büyük bir değiliklik yapması gerekiyor.