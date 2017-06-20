İşte Oneplus 5, Özellikleri ve Fiyatı

Aylar boyunca sızıntı ve sarsıntıdan sonra, OnePlus nihayet en yeni modelinin ayrıntılarını, 5’i açıkladı.

Açılışa, şirket hakkında biraz bilgi vererek ve ürünlerini nasıl geliştirdiğini detaylara dikkat ederek başladı. Şimdi cep telefonlarının çoklu tekrarlarıyla, firma dikkatini OnePlus 5 ile geleceğe odaklıyor.

Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, cihazın özelliklerini bir görüntü ile açıkladı.

OnePlus 5 şunları sunmakta:

5.5-inç 1080p AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

6GB / 8GB

20MP + 16MP fotoğraf makinesi (f / 2.6 ve f / 1.7)

64GB / 128GB UFS 2.1 bellek

Dash Charge özellikli 3.300 mAh pil

Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

Şirkete göre, mümkün olan en iyi cihazı oluşturmak için altı yeni alana odaklandı. Firma, 100 farklı yinelemede çarpıcı bir görünüm sunan ve son derece ince, 7.25 mm’ye yaklaşan bir cihaz üzerinde çalıştı.

Cihazın görünümü kesinlikle önemli olmakla birlikte, yine de iyi görünmesine rağmen çift mercekli bir kamera dahil etme meselesi var. Sony ile çalışarak 20MP sensörü ve özel olarak üretilen bir IMX 398 16MP sensörü eklenmiş.

Her ne kadar bazı şeyleri daha kompakt hale getirmek için kulaklık jaklarını kaldırma eğilimi olsa da, OnePlus bu karara katılmadı. Telefon ayrıca Dash Charge özellikli bir USB Type-C portuna sahip olacak. Dash Charge, şarjın yalnızca yarım saatinde bir gün pil ömrü sunan en hızlı şarj sürelerinden birine sahip. Bu artan hız, cihaz kullanımdayken bile korunabilir.

Son cihazda olduğu gibi, OnePlus 5 de OxygenOS çalışıyor olacak. Yeni bir telefonla yazılımın yeni geliştirmeleri geliyor. Yeni güncellenen OxygenOS, mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için ekran renk sıcaklığını kalibre edebilen bir ortam sensörü sunacak. Örneğin bir e-kitap okurken daha iyi deneyim kazanmak için bunu kullanabilirsiniz. Yazılım şimdi ekran boyunca üç parmağınızı kaydırarak ekran görüntüsü de alabiliyor ve işletim sistemine yeni tasarımlar sunuyor. Geçmişte, OnePlus, ürünlerini müşteri geri bildirimini kullanarak geliştirmeye büyük önem verdi ve OnePlus 5 ile de aynı şeyi yapmaya kararlıydı.

Cihaz sonunda bir küresel pazara girecek olsa da şu an için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da olacak. Artık OnePlus 5’i iki renkte alabilirsiniz: Midnight Black ve Slate Gray, ABD’de 479$ ve AB’de 499 €‘dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.