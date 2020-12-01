İşte Samsung Galaxy S21 Plus

Bir aydan daha uzun bir süre önce sızdırılan Samsung Galaxy S21 Plus‘ın artık daha net fotoğrafları var. Bazı sızıntı uzmanları Galaxy S21 Plus‘ın neye benzeyebileceğine daha yakından bakmamızı sağlayan eksiksiz 3 boyutlu görüntüler paylaştı. Görüntülerle birlikte bir 4K video da var.

Görüntüler, simetrik olan jilet gibi ince yan çerçeveler, öne bakan kamera için süper küçük kesik ve arkadaki sıra dışı kamera modülünü gösteriyor.

Boyutların şu şekilde olduğuna inanılıyor: 161,55 x 75,6 x 7,86 mm. Bunlar doğruysa, neredeyse aynı Galaxy S20 Plus boyutuna bakıyoruz, bu da 6.7 inçlik ekran boyutuyla ilgili söylentinin doğru olabileceğini düşündürüyor.

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Bunun dışında, akıllı telefonu ayrıntılı olarak görebilmeniz dışında değerli bir şey göremiyoruz. Bununla birlikte, sunulan işlemlerin doğrulanmamış CAD işlemelerine dayandığını, bu nedenle nihai tasarımın S21 Plus piyasaya sürüldüğünde farklı olabileceğini unutmayın.

Samsung‘un ünlü habercisi Ice Universe, paylaşılan arka tarafın benzer olduğunu fakat ön tasarımın pek doğru olmadığını söyledi. Simetrik değil, biraz daha kalın çerçeveler gösteren kendi renderını paylaştı. Yan ve üst çerçeveler aynı görünürken alt taraf hala biraz daha kalın.