Android işletim sisteminin en büyük sorunu, güncelleme dağıtım sorunu. Google’ın yeni sürümleri yayınlamasına rağmen söz konusu mobil işletim sisteminin dağıtımı markaların özelleştirmelerine göre değiştiği için uzun sürebiliyor. Android Oreo sürümüyle beraber bu sorunun tamamen ortadan kaldırılacağı ve güncellemelerin çok hızlı yayınlanacağı belirtilmiş olsa bile, Oreo güncellemeleri hala amiral gemisi akıllı telefonların bile tamamına ulaşmış değil. Bir sonraki Android sürümü olan Android P için konuşmalar ve iddialar gelmeye başlamış olsa da hala güncellemeler için beklenen kullanım oranlarına ulaşmak mümkün olmadı. Bu ay için yapılan Android Sürümleri kullanım oranları açıklamasında da aynı durum geçerli.

Android Sürümleri İçerisinde En Çok Kullanılanı Hangisi?

En son olarak geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android Sürümleri kullanım oranları için bu ay yapılan güncelleme yeni kullanım oranlarını ortaya çıkarmış oldu. Ocak ayı için yapılan açıklamada ilk etapta dikkatimizi Oreo sürümü çekmişti. En güncel Android Sürümleri içerisinde ilk sırada olan Oreo, Ocak ayı itibariyle sadece %0.7’lik bir kullanım oranı ile dikkat çekmişti.

Bu ay yayınlanan listede de yine ilk olarak dikkatimizi Oreo sürümü çekti. Bu ay yayınlanan listede durum nispeten daha iyi. Öyle ki Şubat ayında oranın %1.1 seviyesine çıktığını görüyoruz. Yeni akıllı telefonların da bu konuda etkisi oldukça fazla.

Oreo kullanarak çıkan akıllı telefonlar duruma etki etmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında en çok kullanılan sürümün ise Android Nougat olduğunu görüyoruz. Sonunda Android 6.0 serisinin elinden liderliği alan Nougat sürümü, toplamda %28.5’lik bir kullanım oranına sahip.

Kullanım oranı giderek düşmeye devam eden Android 6 serisinin ise toplamda %28.1 kullanım oranına sahip olduğu görülüyor. Eski sürümlerde ise Android Lollipop’un öne çıktığını görüyoruz. İki farklı sürümde %24.6’lık bir kullanım oranının sunulduğu görülüyor. Android Sürümleri içerisinde güncel rakamlar bu şekilde.

Muhtemelen birkaç ay sonra Android P serisini göreceğiz. Ancak bu zamana kadar istenen Oreo kullanım oranlarının da elde edilmesi pek mümkün değil gibi gözüküyor. Muhtemelen burada Samsung’un güncellemeleri çok etkili olacak. Samsung’un akıllı telefonlarının kullanım oranlarına bakacak olursak, Samsung Oreo güncellemesini yayınladığında kullanım oranları zirve yapabilir. Detaylar için biraz daha beklemek gerekecek.