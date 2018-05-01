Ünlü akıllı telefon markaları arasında yer almayı başaran Xiaomi, geçtiğimiz sene yayınlanan yeni modelleriyle beraber beklenen satış rakamlarının çok daha üzerine çıkmayı başardı. Kısa süre içerisinde elde edilen bu başarının hemen ardından çerçevesiz akıllı telefon modelleri de bir hayli ses getirdi. Tüm bunların ardından ise gözler Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarına çevrildi. Nasıl bir sistem kullanacağı ve özelliklerinin neler olacağını uzun süredir konuştuğumuz Xiaomi Mi 7 akıllı telefonlarının şimdi ise ekran panelleri de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 7 Çentikli Tasarımla Geliyor

Yeni akıllı telefonların nasıl bir tasarım kullanacağı konusunda önemli bazı detaylar var. Paylaşılan son görsellerle beraber ortaya çıkan Xiaomi Mi 7 panelleri, çok daha iddialı bir akıllı telefon serisiyle karşı karşıya kalacağımızı göstermekte. Buna göre yeni akıllı telefonların yine çentikli bir ekran kullanacağı görülüyor.

Geri kalan kısımlarda tam ekranla beraber gelmesi beklenen akıllı telefonların, çentik alanında ise yüz tanıma sistemi bulunacak. 3 boyutlu yüz tanıma sistemini işaret eden sensörlerin bulunduğu ve ön kamera alanının dışında çentik bölümünde bu teknolojinin dikkat çektiği akıllı telefonların, muhtemelen iPhone X benzeri bir sisteme sahip olacağından söz ediliyor.

Tüm bunların dışında yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda da yeni bilgiler ortaya çıktı. Öyle ki akıllı telefonların tanıtım afişi olarak belirtilen afişlerin paylaşıldığını ve bu afişlerde de tanıtım tarihi için 23 Mayıs’ın gösterildiğini gördük. Tüm bu detayların dışında yeni modelin içerisinde yer alacak sistem hakkında da bazı bilgiler var.

Xiaomi Mi 7 ekran panellerinden sonra paylaşılan yeni özellikler arasında en çok dikkat çekeni ise işlemci modelleri oldu. Snapdragon 845 işlemcileri ve 6 ile 8 GB RAM bellek miktarları bulunacak olan akıllı telefonların, 3170 mAh değerinde bataryasının da hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Şimdilik bu detayları ortaya çıkan Xiaomi Mi 7 modelinin tanıtımı için 23 Mayıs tarihini beklemek gerekiyor.