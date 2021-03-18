İşte Yeni Galaxy A72’nin Teknik Özellikleri

Kore’li dev Samsung, üst düzey amiral gemisi cihazlarını piyasaya sürdükten sonra şimdi de yeni orta segment cihazlarını piyasaya sürmeye başladı. Şirket dün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy A52 ve A72 modellerini görücüye çıkardı. Bu ikiliden Galaxy A72, daha iyi ve daha pahalı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Geçen yılın piyasaya sürülen modeli A71‘e göre daha yüksek donanım özellikleriyle birlikte gelen A72 içerisinde, stereo hoparlörler, su geçirmezlik gibi çeşitli üst düzey özellikler barındırıyor. Bu da Galaxy A72‘yi üst düzey özellikler isteyenler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Bu yazımızda ise Galaxy A72‘nin teknik özelliklerini bir araya getiriyoruz.

Yeni Galaxy A72, 6.7 inç FHD+ 800 nit parlaklığa çıkabilen, 90 Hz Süper AMOLED Infinity-O bir ekrana ve 32 Megapiksel selfie kameraya sahip. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra + 8 Megapiksel telefoto + 5 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. 64 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel telefoto kamera içerisinde OIS (optik görüntü sabitleme) seçeneğine sahip. OIS sayesinde daha mükemmel zoom çekimleri (3x) yapabiliyorsunuz. Bu ünite daha önce Galaxy S20 FE modelinde kullanılmıştı.

Oldukça başarılı bir kamera yapısıyla gelen A72, Pro video moduna da sahip durumda. Bu sayede video kaydı yaparken daha fazla kontrole erişmiş (pozlama, odaklanma, deklanşör hızı, beyaz dengesi, kare hızı ve diğer ayarlar) olabileceksiniz. Samsung, kamera içerisine stok olarak yeni Snapchat lenslerini ve efektlerini dahil ediyor.

Cihaz bunun dışında Stereo hoparlörler ile gelerek daha gelişmiş bir multimedya deneyimi sunuyor. IP67 sertifikası ile birlikte telefonunuz suya, toza karşı 1 metreye kadar 30 dakika dayanıklılık gösteriyor. Cihazın içerisinde Snapdragon 720G yonga seti 2.3Ghz hızında çalışıyor.

Aynı zamanda Kryo 465 Gold CPU ve Kryo 465 Silver CPU içerisinde barındıran model, Adreno 618 grafik işlemcisine sahip. Android 11 tabanlı One UI 3.1 ile çalışan telefon, dört yıl boyunca yazılım desteği alacak. Batarya konusunda ise Galaxy A72, 25 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor.