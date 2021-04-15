İşte Yeni Samsung Galaxy S22’nin Tasarımı!

Amiral gemisi akıllı telefonlardaki üst düzey özellikler bir doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor ve şimdi şirketler kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Ancak birçok üretici için öncelikli olan bir husus, en iyi kamera deneyimini sunmak diyebiliriz.

Birçok akıllı telefon üreticisi artık amiral gemisi cihazlarının fotoğraf çekme deneyimini optimize etmek için kamera ve lens üreticileriyle işbirliği yapıyor. Nokia ve Huawei gibi markalar bunu bir süredir yapıyor, ancak bazı şirketler bu rotayı daha fazla kullanıyor.

OnePlus kısa süre önce Hasselblad ile ortaklık kurdu. OnePlus 9 serisinin harika kamera özellikleri vardı. Şimdi ise Samsung, kamera markası Olympus ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Yeni bir rapor, Güney Koreli dev Galaxy serisi akıllı telefonlarında fotoğraf deneyimini iyileştirmeyi hedeflediği için Japonya merkezli Olympus ile ortaklık kurduğunu iddia ediyor.

Şirketin bu yıl Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün, Samsung ve Olympus ortaklığıyla tasarlanan kamera modülüne sahip ilk cihaz olabileceğine inanılıyor.

2022’nin başında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S22 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar da dahil olmak üzere diğer cihazlar için ortaklığın devam etmesi bekleniyor. Seride ayrıca 200 megapiksellik bir kamera sensörü de bulunabilir.