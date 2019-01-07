Bugünlerde milyarlarca insan, Instagram uygulamasını delicesine kullanıyor. Durum böyle olunca, kendiniz için kullanıcı adı bulmanız da zorlaşabiliyor. Sahip olduğunuz bir kurumun Instagram kullanıcı adı da aynı durumla yüzleşebiliyor. Biz de sizler için bu durumu nasıl çözebileceğinizi anlatıyoruz.

Daha önceden alınmış veya artık aktif olmayan kullanıcı adını alabilmek için anlatacağımız adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek tamamen ücretsizdir, böylelikle istediğiniz Instagram kullanıcı adını almanız mümkün. İlk olarak karşınıza çıkan formu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız.

İlk önce bahsettiğimiz forma girebilmek için buraya tıklamanız gerekiyor. Bu formu doldurmadan önce bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Almaya çalıştığınız kullanıcı aktif bir hesapsa, kullanıcı adını alma şansınız oldukça düşük. Buna ek olarak formu doldurduğunuzda size hemen cevap verilmez birkaç hafta beklemeniz gerekecek. Formu dolduranlar için de şunu belirtelim. Kişisel olarak talepte bulunmanız halinde, işlem yapamıyor ve farklı bir kullanıcı adı bulmanız gerektiği yönünde uyarılıyorsunuz.

Forma başvurada bulunmak için ikinci şıkkı tercih etmelisiniz. Bu da ticari hesaplar için geçerlidir ve sizden kurumla ilgili belirli bilgileri talep eder.

Bu aşamaları doldurabilmeniz için şu adımları izleyin.

İlk önce “ticari hesap” için deyin.

Bu kullanıcı adını bir başkası kullanıyor ve bu internet adresini ziyaret ettiğimde içeriklerini görebiliyorum, yazısını seçin.

Ticari marka haklarım ihlaliyle ilgili şikayette bulunmak istiyorum, seçeneğine tıklayın.

Karşınıza Ticari Marka Şikayet Formu sayfası gelecek. Burada “Ticari marka haklarımı ihlal ettiğini düşündüğüm bir içerik buldum” seçeneğini seçin.

Basmanızın ardından “Ticari marka şikayetime devam et” deyin.

Burada sizlerde iletişim bilgileri, ticari marka bilgileri, şikayet etmek istediğiniz içeriğin bilgileri ve beyan kısmına geçmelisiniz.

Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunuz zaman kullanıcı adını alma şansınız artıyor.

Formu doldururken dikkat etmeniz gereken başka konular da var. Satın almak istediğiniz kullanıcı adınının domaini size aitse, kullanıcı adını alma ihtimaliniz yükseliyor. Bu tarz şeyleri de formu doldururken belirtmelsiiniz. Hatta, dosya eki yollayarak kullanıcı adını, önemli bilgileri daha seri bir şekilde alabilirsiniz. Son olarak Instagram tarafından size gelen e-postaya güzel bir cevap vermelisiniz. bu aşamaların ardından hesabı almamanız için bir sebep kalmıyor.