iTunes Müziklerini Android’e Nasıl Aktarabilirim? (Resimli Anlatım)

Bir iPhone veya iPad‘den ve Android telefona veya tablete yeni taşındıysanız, iTunes arşivinizde yeni cihazınızda olmasını istediğiniz müzikler olabilir.

Müzikleri bir kablo ile doğrudan kopyalayabilir veya şarkıları Google Play Müzik‘e yükleyebilirsiniz; bu sayede, depolama alanına girmeden herhangi bir cihaza akış sağlayabilirsiniz.

İlk yöntemi tercih ederseniz, işlem oldukça basit, çünkü Android aygıtları bir USB çubuk gibi kullanılabilir. Bunun için telefonunuzun veya tabletinizin USB kablosuna ihtiyacınız olacak.

Ayrıca, eğer isterseniz bir şarkıyı Android’de bir zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz.

iTunes Müziklerini Android’e Kablo İle Aktarın

Önce Android telefonunuzu (veya tabletinizi) bilgisayarınıza takın. Telefonu, dosya aktarımı için MTP modunda çalışmasını söylemeniz gerekebilir. Her aygıt farklıdır, ancak bir bilgisayara bağlandığında bir şey açılmalıdır.

Ardından, bilgisayarınızda bir Dosya Gezgini penceresi açın (Windows tuşu + E) ve telefonunuzdaki veya tabletinizdeki müzik klasörüne gidin. Bu durumda konum: This PC> Chris ‘G2> Dahili Depolama> Müzik.

Telefonunuzda veya tabletinizde bir SD kartı varsa ve müziği oraya koymak istiyorsanız, o zaman ‘This PC’ altında ayrı bir sürücü olarak görünebilir.

Müziğinizi taşımak için bu pencereyi açık bırakın.

Başka bir Dosya Gezgini penceresi açın ve iTunes müzik kitaplığınızı bulun. Varsayılan olarak bunun anlamı: This PC> Müzik> iTunes> iTunes Medya> Müzik.

Masaüstünüzdeki iki pencere birbirinin yanında açıkken, aktarmak istediğiniz müziği Android cihazınıza sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Cihazınızda yeterli boş alana sahipseniz belirli klasörler seçebilir veya her şeyi taşıyabilirsiniz.

iTunes Müziklerini Google Play Müzik’e Nasıl Yükleyebilirsiniz?

Yukarıdaki yöntem çoğu insanın en hızlı ve en kolay yöntemidir, ancak kendi eserlerinizi dahili depolamalarını kullanmadan birden fazla cihazda kullanılabilir hale getirmek isteyebilirsiniz.

Müziğinizi bulutta depolanan Google Play Müzik‘e yüklemek iyi bir çözümdür. Bu, müzik akışını sağlamak için bir İnternet bağlantınızın olması gerektiği anlamına gelir; ancak çevrimdışı dinlemek ve içeriği yerel olarak saklamak için içeriği de indirebilirsiniz (karşıdan yükleyebilirsiniz).

Google Play Müzik, 50.000’den fazla şarkı yüklemenizi sağlar ve tüm koleksiyonunuzu Müzik Yöneticisi ile kolayca yükleyebilirsiniz.

Google Play Müzik ile iTunes (artı Windows Media veya yerel klasörler) kitaplığını Android telefona aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Öncelikle bir web tarayıcısında Google Play Store‘a gidin ve Müzik‘i tıklayın, ardından Müziklerim‘i seçin. Bir Google hesabıyla giriş yapmanız gerekecek.

Müzik bölümündeyken soldaki menüyü ‘Şimdi dinle’ ile üç satırla açın ve alt tarafa Müzik Yükle‘yi seçin.

Müzik Yöneticisi‘ni indirmeniz istenir, ancak daha önce aldıysanız açın ve ardından Google hesabınızla oturum açın.

Müzik Yöneticisi’ne girdiğinizde ‘Şarkıyı Google Play’e yükle’yi seçin ve İleri‘ye basın.

Artık hangi kütüphaneyi veya klasörü yüklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Bu kılavuz için iTunes’u seçeceğiz. Müzik Yöneticisi, kitaplığınızı kaç tane şarkı ve çalma listesi bulunduğunu gösteren otomatik olarak bulacaktır.

Tümünü veya seçtiğiniz şarkıları çalma listesine ekleyerek ve podcast’i ekleme seçeneğini kullanarak yüklemeyi seçebilirsiniz.

İleri’yi tıklayın; ileride kitaplığınıza eklediğiniz şarkıları otomatik olarak yüklemek isteyip istemediğiniz sorulur; dolayısıyla iTunes ile Google Play Müzik‘in senkronize edilmesini sağlayın.

Seçiminizi yapın, bir sonraki ekranı onaylayın ve müziğiniz yüklenecektir. Bilgisayarınızı bir şekilde kapattıysanız, yeniden açtığınızda otomatik olarak devam edecektir.