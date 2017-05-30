Jaguar, 600 Beygirli XE SV Project 8’i Sundu

Jaguar’ın Özel Operasyonlar bölümü, şirketin son ürünü olan XE SV Project 8‘i tanıttı. Ancak önce Nürburgring’in kötü şöhretli Nordschleife’de test edilmeli ve şartnamelerine inanılırsa, şimdiye kadarki en hızlı dört kapılı sedan haline gelebilir. Kötü şöhrete sahip test yolunu tutmak için şu anda, parkurun etrafındaki en hızlı dört kapılı Alfa Romeo’nun Giulia QV’dir ancak bu XE SV Project 8 ile değişebilir.

Giulia QV‘nin ikiz turbo şarjlı Ferrari türevi V-6 motorunun aksine, Jaguar XE SV Project 8, Jaguar’ın şimdiye kadar her yerde bulunan 5.0 litrelik süper şarjlı V-8 motoruyla destekleniyor. Bununla birlikte, bu motorun diğer yinelemeleri, F-TYPE R, Range Rover SVR ve F-TYPE SVR 575‘de görüldüğü gibi 550’yi geliştirirken, XE SV Project 8, muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en güçlü Jaguar olacaktır 600 adet aşırı şarjlı ata sahip olacak.

XE SV Project 8 aynı zamanda Jaguar’ın Coventry atölyesini terk ederek hiper düşük bir üretim arabası olmayacak; Aksine imalatçı dünya çapında satılacak toplam 300 adet üretecek.

“SVO’nun Jaguar tarihinde en aşırı performanslı yol otomobilini üretmesi için. SVO ekibi performans ruhuna sahip ve akla gelebilecek en heyecan verici sürüş deneyimini yaratmaya adamış durumda “ dedi Jaguar özel operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı John Edwards.

“Dünyadaki müşterilerimiz F-TYPE Project 7 tarafından heyecanlandı. Yeni XE SV Project 8, aerodinamik ve performans mühendisliğini bir başka seviyeye taşıyor – meraklıları ve en seçkin koleksiyoncular için tasarlandı.”

Yaklaşan süper sedan, 30 Haziran’da Goodwood Festivalinde ilk kez gösterime giriyor ancak iki gün önce kamuflaj edilmemiş ilk görüntüsü maça damgasını vuracak. Fiyat açıklanmadı ancak Edwards, “Sınırlı sayıdaki böyle aşırı sportif bir otomobilin fiyatının bunu yansıtacağını” belirtti.

Aşağıdaki Jaguar XE SV Project 8‘in fragmanını inceleyin.