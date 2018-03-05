Jaguar I-Pace elektrikli SUV otomobil Cenevre Otomobil Fuarı‘nın başlangıcından önce açıklandı. İngiltere’de neredeyse 59.000 pound fiyatla satışa sunulacak.

Jaguar I-Pace, İngiliz markasının tamamen elektrikle çalışan ilk otomobilidir. Şu ana kadarki kurulan premium üreticilerin herhangi birinden olan orijinal ilk Tesla’nın da rakibi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda I-Pace‘e daha yakından bir göz atacağız. Ancak İngiltere’de satışa çıktığında giriş seviyesi bir S modeli için 59,000 pound üzerinden fiyatlandırılacaklarını zaten şu anda biliyoruz. I-Pace aracının muhtemelen şirketin 82 yıllık tarihinde en radikal karar olduğuna şüphe yoktur. İngiltere’de değil, Avusturya’nın Graz kentinde üretilen yeni model, sipariş üzerine alüminyum bir platform üzerine oturuyor ve harekete geçmek için yepyeni bir elektrik motoruna sahip olarak geliyor. Jaguar da yeni pil teknolojisini bu model ile kazanıyor. Tıpkı Mercedes EQ C ve Audi‘nin e-tron‘u gibi.

Yeni Jaguar I-Pace: Tasarım ve Mesafe

I-Pace‘in uzunluğu 4,682 mm, yani Jaguar’ın kendi XE’sinden sadece 10 mm daha uzun. Fakat yeni modelin tamamı elektrikli yapıdadır. Mühendislerin dingil mesafesini 2.900 mm’ye kadar uzatabildikleri anlamına gelir; bu da araç içinin 16 cm daha uzun olacağını bize belirtmiş olur. Jaguar’ın yeni modelinin içerisinin bir Porsche Macan’dan biraz daha kısa olduğunu iddia ediliyor. Ancak içerisinin o arabanın büyük ağabeyi Cayenne’den daha cömert ölçülerde olduğu gayet açık.

I-Pace‘in ön profili açık bir şekilde bir SUV modelinin profili olarak karşımıza çıkıyor. Yine de Jaguar‘ın bu tipteki mevcut araçlarından E-Pace ve F-Pace‘den daha gösterişli görünmesini başarıyor. Ölü doğan C-X75 süper otomobiline çok benziyor. Özellikle de ön tekerlek etrafında bu benzerlik bariz farkediliyor. Jaguar tasarım direktörü Ian Callum; “I-Pace geleceğin bir şekli olarak tasarlandı. Ancak C-X75’ten asla vazgeçemedik” diyerek bunu bizlere zaten resmen itiraf ediyor. I-Pace‘in mekanik aksamı, arabanın satış politikası boyunca oldukça evrensel olacak. Jaguar özellikle elektrikli motorların ve bataryanın tek bir konfigürasyonunu sunacak. Şirket bu basit yaklaşımı, daha büyük ve daha küçük batarya paketi boyutlarına dayanan farklı fiyat noktaları fikrine tercih ediyor.

Aracınızın kilidini açmak için yalnızca bir bileklik size yeterli olacak. Aşağıdaki resimde gördüğünüz bileklik ile araç kapılarınızın kilidini açabilir. Spor yaparken kolunuzda rahatça taşıyabileceğiniz bileklik ile hiç rahatsızlık duymazsınız. Anahtar taşımaktan iyidir, öyle değil mi? Araç içinde 432 lityum iyon pilden oluşan ve araçtan ayrılmaz bir yapısal bileşen olan bir çerçeveye monte edilen 90kWh’lık bir pil yer alacak. Jaguar, yapılacak WLTP ekonomi ve menzil testleri kapsamında I-Pace’in pillerinin 482 kilometre boyunca dayanabileceğini söylüyor. Bu sözü kabaca bir rehber olarak değerlendirecek olursak Jaguar’ın I-Pace aracı Tesla Model 3 ile neredeyse eşit olacak.

Jaguar I-Pace: Performans

Otomobilin toplam güç çıkışı 395 bg ve 696 Nm tork. I-Pace sadece 4.5 saniyede 60 mph hıza çıkabiliyor. En azından Jaguar bunu iddia ediyor.

I-Pace 100kW’a kadar hızlı şarj ile uyumlu olsa da, Jaguar bile bu hızların henüz pek çok bölgede (İngiltere dahil) desteklenmediğini itiraf ediyor. Buna rağmen bu en hızlı ayarı kullanarak arabanın aküsünü sadece 45 dakika içinde sıfırdan yüzde 80’e taşıyabilirsiniz. Buna karşılık 7kW bir ev şarj cihazının aynı performansı gerçekleştirmek için 10 saati gerekir. Jaguar, I-Pace’in aküsünün ön koşullamayı destekleyeceğini ve aracın sistemlerine ve kabinin elektrik şebekesine takılıyken aynı zamanda ısınmasına izin vereceğini söyledi. Mühendisler, bunun soğuk bir kış gününde mesafeye 90km ekleyebileceğini tahmin ediyorlar.

Jaguar I-Pace vs Tesla Model X 75D Hız Testi

Her bir aksta biri olmak üzere iki elektrikli motor var. Her ikisi de millerin motorlara girdiği yenilikçi bir tasarıma sahip ve daha kompakt bir kurulum sağlamaya yardımcı oluyor. Böylece aracın arka tarafında, özellikle de Jaguar’ın yerden yükseltilmiş bir önyükleme zemini olmadan gereken tavan çizgisini sunabildiği yerlerde bu etken büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak I-Pace, daha büyük araçların çoğundan daha pratik olmayı vaad ediyor. Arka koltuklar yerleştirildiğinde, araba 656 litrelik bir yüklemeye sahip oluyor. Bu da bir hayli övgüye değer düz bir zemin sunuyor. Bu sayı koltuklar katlandığında 1.453 litreye kadar yükseliyor. Kaputun altında ise 30 litrelik ek bir alan var. I-Pace‘in temelleri, klasik olarak güçlendirilmiş F-Pace’e kadar uzanabilir. Özellikle süspansiyon tasarımının bazı yönleri. Hava süspansiyonu, adaptif amortisörlerin yanı sıra opsiyonel olarak da bu modelde mevcut olacaklar.

Jaguar’ın ürün yelpazesi direktörü Ian Hoban, 2.1 ton civarında ağırlığa sahip olmasına rağmen aracın bir F-Pace’den 130 mm daha düşük bir ağırlık merkezine ve 50:50 ağırlık dağılımına sahip olduğunu belirtti. Hoban, “Bu arabanın sağlamlığı, tarihteki herhangi bir Jaguar’ın en iyisidir” dedi. “Bu, mühendislik ekibine daha büyük tekerleklerde bile süspansiyonda esneklik sağlamak ve çeviklik kazandırmak için geniş bir kapsam kazandırıyor“. Aslında 22 inç kadar alaşım jantlar sunulacak. Ancak arabanın daha alçak sürümlerinde olması muhtemel 18 inçlik jantlar da mevcut olacak.

Jaguar I-Pacace: Teknoloji

Aracın içi orijinal gösterişli konseptinden biraz daha aşağıya doğru tonlanmış. Ancak yakın zamanda piyasaya sürülen Range Rover Velar‘dan çok uzak olmayan bir düzende bir çift ekran kullanan geniş ekran bilgi-eğlence sistemi gibi unsurları koruyor. Sıcaklık için dairesel denetleyiciler var.

Jaguar’ın hazırlamış olduğu araç içi teknolojileri anlatan bu videoyu öncelikle bir izleyelim:

Artık yeni model araçlarda bağlantı eksikliği olmamalıdır. I-Pace, sekiz cihaza kadar internete erişim imkanı sunan 4G WiFi hotspot özelliğine sahip olacak ve 6 adete kadar USB portu ve üç adet 12V prizi bulunacak. I-Pace‘in navigasyon sistemi, mümkün olan en doğru tahminlerini sunmak için topoğrafyayı kullanarak ve önceki yolculuklarınızı analiz ederek, diğer Jaguar’ların kurulumlarının ötesinde bir işlevsellik sunacak. I-Pace ayrıca Alexa bağlantısını elde eden ilk Jaguar olacak. Kullanıcıların Alexa cihazlarından aracın durumu ve şarj seviyeleri hakkında bilgi almalarına izin verecek.

Arka koltuktaki üçüncü bir yolcunun biraz rahatsız hissedeceği küçük bir transmisyon tüneli (otomobilin sistemleri için kablolama içeren) olmasına rağmen, kabinin geri kalanında dört footer için yeterli alan olacak. Jaguar, isteğe bağlı olarak panoramik cam tavan sunmayı planlıyor.

Jaguar I-Pace: Fiyatı

S modeli için 58.995 £ ‘dan başlayacak. Bu aralık daha sonra SE modeli için 65.000 £ ve HSE modeli için 69.995 £ ile devam edecek. Tüm bu süreç 12 ay boyunca devam edecek. Modeller yavaş yavaş satışa sunulacaklar.