Jaguar, Shell Benzin İstasyonları için Araç İçi Ödeme Sistemini Başlattı

2018 Jaguar XE, XF veya F-Pace kullanırsanız, tekrar benzin ya da dizel yakıt bedeli ödemek için arabanızdan çıkmanız gerekmez. Jaguar, sürücünün aracın dokunmatik ekranı aracılığıyla tüm işlemi tamamlamasına olanak tanıyan bir özellik sunuyor.

Jaguar, bu teknolojiyi mümkün kılmak için Shell ile ortaklık kurdu, bu nedenle sürücüler yalnızca Shell benzin istasyonlarındaki nakitsiz ödeme sistemini kullanabiliyorlar. Shell uygulaması yüklendikten sonra sürücüler, Shell pompasına basabilir ve aracın dokunmatik ekranını kullanarak ihtiyaç duydukları yakıt miktarını seçebilirler.

Ardından, sürücüler PayPal, Apple Pay veya yıl başında tanıtılan Android Pay üzerinden ödeme yapacaktır. Son olarak, dokunmatik ekrana ve sürücünün e-posta adresine bir makbuz gönderilir.

Jaguar ve Shell In Car Ödeme makbuzları

Jaguar, Shell uygulamasının sürücülerin cüzdanlarını unuttuğu veya arka koltuktaki çocukları benzin istasyonuna götürmeleri için uyandırmak istemediği zamanlarda özellikle kullanışlı olduğunu söylüyor. Tabii ki olumsuz olan, aslında gaz pompası için artık arabadan çıkmanız gerekmiyor.

Otomobil şu anda araç içi ödeme özelliğini genişletmek için diğer şirketler ile birlikte çalışıyor. Jaguar, Land Rover için Bağlı Araç ve Geleceğin Teknolojileri Direktörü Peter Virk, “Yakıt, park etme, paralı ücret ödemeleri ya da hatta araba kullanan bir restoranda bile nakitsiz otomobil kullanmanın amacı müşterilerimize hayat kolaylaştırmaktır” diyor.

Shell uygulaması şu anda İngiltere’de indirilebiliyor. ABD de dahil olmak üzere ek pazarlar bu özelliği yılsonunda alacak.

Bu arada, Jaguar, 2018 model serisinde bir takım daha büyük değişiklikler yapıyor. XE, XF ve F-Pace modelleri, yeni konfor teknolojileri ve güvenlik özellikleri yanında motor güncellemelerini de alıyor. Jaguar’ın 2018 modelleri mayıs ayında ABD’ye ulaşmaya başlıyor.