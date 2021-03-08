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Japonya, Koronavirüs Testi İçin Otomat Makineleri Kuruyor!

Dünyanın önde gelen ülkelerinde koronavirüs testlerini halka sunmanın etkili bir yolunu buldu. Şehre test otomatları yerleştirilmeye başlandı.

Ayşen Sıla

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Japonya, dünyada kişi başına en fazla işlevsel otomat makinesine sahip ülke olarak biliniyor. Ülke, makineler aracılığıyla hızlı test kitleri satarak tahmini 4,1 milyon satış makinesini koronavirüs salgınıyla mücadeleye sokmanın etkili bir yolunu arıyor.

Hareketin, ülke genelinde günlük olarak gerçekleştirilen 40.000 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinin ötesine geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda, pandemiye karşı daha hedefli bir savaş için diğer alanlara konuşlandırılması gereken kritik halk sağlığı insan gücünü korumayı da amaçlıyor.

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Vatandaşlar, otomat makinesi modelinin konuşlandırılmasından önce test için tek alternatif olarak özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının insafına kalmıştı. Bu nedenle, test kitlerini satmak üzere yapılandırılmış otomatlar, kamu ve özel sağlık tesislerindeki kalabalıktan kaçınmanın ve bakılmayı beklemenin etkili bir yolu oldu. Bu, başkent Tokyo’nun bazı bölgelerine yedi otomat makinesi yerleştirmiş olan Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği müdürü Hideki Takemura’nın görüşüydü.

Takemura’ya göre, ülke çok az sayıda PCR testi yapıyordu, bu da pandeminin ülkedeki boyutunun gerçek bir resmini elde etmeyi zorlaştırdı ve hatta iyileşme çabalarını bile etkiledi.

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Otomatik satış makinesi modeli, ilk aşamalarda büyük bir başarıydı, çünkü makinelerin yüksek patronajı vardı ve bazı durumlarda, test edilmesi gereken vatandaşların girişi nedeniyle nakit boşaltılmalı ve yeniden stoklanmalıydı. Otomat makineleri hala popüler olsa da, ülke başka bir salgın dalgasıyla savaşmaya devam ederken taleplerde bir durgunluk yaşandı.

Test süreci, bir kişi test kitini makineden yaklaşık 40 dolara satın aldığında başlıyor ve bu daha sonra kişinin tükürük örneğini toplamak için kullanılıyor ve ardından analiz için laboratuvara postayla gönderiliyor.

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KaynakSeogoog

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