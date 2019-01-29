Jaybird Run XT Kablosuz Kulaklığı Tanıtıldı!

Jaybird, son zamanların en iyi kulaklıklarından birini üreterek IPX7 su geçirmez ve sweatproof teknolojisini içeren Jaybird Run XT kulaklığını duyurdu. Kulaklık, çift hidrofobik bir nano kaplama ile korunmakta.

Asıl ismi Jaybird Run XT True Wireless Sport olarak bilinen kulaklık, hemen hemen her kulağa tam oturan güvenli silikon kulak uçları ve yüzgeçleri ile birlikte gelecek. Siri ve Google Asistan desteği sayesinde, bir düğmeye basarak müziği kontrol edebilir, aramaları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Şirket 12 saat çalışma süresi sağlayabildiğini iddia ediyor. Beş dakikalık bir hızlı şarj, tam bir saatlik çalma süresi sağlıyor.

Jaybird Uygulaması, ekolayzır ayarlayarak müzik deneyiminizi tamamen kişiselleştirmenize olanak sağlamaktadır. Bununla basları yükseltebilir veya tizleri kendi ayarlarınıza göre şekillendire bilirsiniz. Ayrıca Jaybird topluluğunun paylaşmış olduğu yüzlerce seçim arasından istediğinizi yapabilirsiniz.

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Aynı zamanda Spotify için desteği bile bulunuyor. Çalma listelerinizi dinlemeyi ve diğerlerini keşfetmeyi kolaylaştırır. Bu uygulama aynı zamanda kaybolmaları durumunda onları bulmanıza yardımcı olacak bir Find My Buds özelliğini de içerir. Jaybird bunlara ek olarak, Şubat ayının başlarında yeni bir podcast çalma listesi özelliğinin tanıtılacağını da duyurdu.