Jeep Compass 2017 Özellikleri ve Satış Fiyatı

Cenevre Otomobil Fuarı için birçok otomobil markası yeni araçlarını bir bir hazırlamaya başladı. Görselleri ve belli başlı teknik detayları ile beraber ortaya çıkmaya başlayan yeni seri, son teknoloji araçlar içerisinde dev markalarında araçları dikkat çekmekte. Kısa süre önce tüm detayları ile görücüye çıkan araçlardan birisi de Jeep Compass 2017 serisi. Yeni Jeep Compass ile beraber gelen olan SUV araç devi Jeep, araçlarında ne gibi teknolojilere yer vereceği konusunda da beklenen bilgileri paylaştı.

Yeni Jeep Compass Nasıl bir Araç Olacak?

Yine SUV sınıfının bir üyesi olacak olan araçların sürücülerin beğenisini toplayacak birçok detayı bulunuyor. Tüm bu detaylar neler? Daha derinden bakalım.

Jeep Compass Tasarımı Nasıl Olacak?

Araç tasarımları ile zaten adından sıkça söz ettiren otomobil devinin yeni modelde de yine tasarım konusunda bekleneni vereceğini görüyoruz. Yayınlanan görsellere bakacak olursak aracın özellikle çift taraflı sunroof tasarımının oldukça etkili bir tasarım ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Bunun dışında araçların tasarımında dikkat çeken bir diğer noktanın ise geniş ve farklı desenlere sahip olan jantları da yine serinin bir hayli beğeni toplayan tasarım detayları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında farklı renk modları ve özelleştirilebilir tasarımları ile beraber dış tasarım konusunda başarılı SUV modellerinden biri olarak gösterilen yeni seri Jeep Compass araçlarının motor özellikleri ve detayları da epey bir ilgi çekecek gibi.

Yeni Nesil Motor Teknolojisi

İçerisinde 2.4 litrelik özel seri Tigershark lakaplı bir motor ile beraber gelen aracın özelleştirilebilir birçok seçeneği bulunuyor. Yani şunu belirtelim araçların tek motor sınıfı yok. Bunun dışında otomatik, manuel, diesel, benzinli, turbo gibi farklı motor ve sistem seçenekleri de bulunmakta.

Tamamen kullanıcının zevkine ve kullanım alanına göre seçim yapabileceği motor seçimlerinde öne çıkan versiyonun ise 180 beygirlik standart model olduğunu ekleyelim. 180 beygir güce karşılık yüksek bir sürüş dinamiği elde etmek için 175 tork değerine de sahip olan araçların 9 ileti otomatik vites seçeneğinin dışında 6 manuel ve 6 otomatik vites gibi paket seçenekleri de bulunmakta. Yani genel olarak Jeep Compass serisinde yüksek özelleştirme seçenekleri karşımıza geliyor.

Yeni Sürüş Modu Teknolojileri

4X4 özelliğine sahip olan Jeep Compass araçları için 5 farklı sürüş modu ayarı da bulunuyor. Aslında ana mod olarak karşımıza iki farklı konfigürasyon seçeneği çıkıyor olsa da 4X4 serisinde özelleştirilebilir birçok sistem dikkat çekmekte. Rock Mode, Tepe iniş modları, düşük menzil ayarı gibi birçok ayarında bulunduğunu ekleyelim.

Apple CarPlay Desteği

Sürüş teknolojileri ve motor teknolojileri konusunda beğeni toplayacak özelliklere sahip olan yeni Jeep Compass araçlarının tüm bunların dışında araç içi teknolojilerinin de oldukça tatmin edici olduğunu belirtelim. Aracın tam orta kısmında 8.4 inçlik kullanım alanı olan serinin 5 inçlik bir multimedya sistemi bulunuyor.

Bu multimedya sistemi içerisinde ise Apple’ın son dönem teknolojilerinden biri olan Apple CarPlay desteği sunulmakta. Apple CarPlay sisteminin tüm özelliklerine sahip olan multimedya ekranının ayrıca Android akıllı telefon kullanıcıları içinde Android Auto özelliği desteği yer almakta. Her iki sisteme de destek veren araç sistemin Jeep Compass teknolojilerini de kullanıcılara sunduğunu söylemek gerek. İçerisinde özel bir müzik sistemi de bulunan Jeep Compass tüm bu özellikleri ile araç içi teknolojileri konusunda da bekleneni verebiliyor.

Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çıkış tarihi konusunda Jeep Compass serisinin kısa süre sonra Brezilya pazarında ortaya çıkması bekleniyor. Brezilya’da ilk olarak satışa çıkacak olan araçların daha sonra tüm dünya genelinde satışının yapılması bekleniyor. Satış fiyatı olarak ise araçların 30.000 dolar seviyesinde olması beklentiler arasında. Tabi bu rakamların sadece Brezilya için ortaya çıkan satış rakamı olduğunu da eklemek gerek.