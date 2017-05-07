Jelly Mini Boyutlarıyla Akıllı Telefon Dünyasını Sallayacak

Akıllı telefon dünyasında gelişmiş özellikleri bulunan yeni seri telefonlara, dev ekranlara ve çerçevesiz kasalara alışmaya başladık. Öyle ki artık bu özellikler daha çok amiral gemisi modelleri için olsa da standart haline gelmeye başladı. Son dönemde iyiden iyiye üzerinde durulan bir teknoloji olması ve genel olarak bu özellikleri taslak kabul etmesi birçok akıllı telefonun artık sıradanlaşmasına neden oluyor. İşte sektörde yaşanan bu tez düze kullanımı değiştirecek olan yeni bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Jelly adı verilen yeni telefon hem dünyanın en küçük akıllı telefonu olacak hem de özellikleriyle amiral gemilerini aratmayacak.

Akıllı Telefon Dünyasında İlklere İmza Atan Tasarım

Telefonun teknik özelliklerine geçiş yapmadan önce yeni serinin mutlaka tasarımlarından bahsetmek gerekiyor. Öyle ki Jelly dünyanın en küçük akıllı telefonu olmaya aday bir akıllı telefon serisi. İlk açıklamalara göre iki farklı modeli gelecek olan telefonun tasarımında en dikkat çeken nokta boyutlar ve ağırlık olacak.

Ön kısımda tek bir kamera bulunan ve sanal menü tuşu dışında da herhangi bir artısı bulunmayan telefonların uzunluğu ise sadece 92.3 mm yani 3.6 inç. Kalınlık konusunda da 13.3 mm gibi bir değere sahip olan Jelly sadece 60 gram ağırlığında. Mini boyutları ve sade tasarımıyla gelen Jelly’nin bu değerlerle tasarım konusunda fark yaratacağına kesin gözüyle bakılabilir.

Jelly Akıllı Telefonlarının Teknik Özellikleri

Telefonların boyutları ne kadar küçük olursa olsun özellikleri boyunu rahatlıkla aşacak cinsten. Aslında standart bir akıllı telefondan istenen hemen her özelliği barındıran Jelly buna rağmen ikinci telefon arayanların tercih edeceği bir ürün olarak değerlendiriliyor. Telefonun bu noktada 2 farklı model ile geliyor. Pro ve standart model olarak adlandırılan bu iki modelin teknik özellikleri arasında biraz farklar var.

Öncelikle her iki serinin de 4 çekirdek 1.1 GHz hızında çalışan işlemcilere sahip olduğunu belirtelim. Boyutuna göre oldukça iyi bir işlemci sunan telefonların Pro modelinde bu işlemcilere ek olarak 2 GB RAM bellek sunuluyor. Standart modelde ise 1 GB RAM bellek sunulmakta. Tabi ki depolama alanı da buna göre 8 ve 16 GB şeklinde değişiklik gösteriyor.

Bunun dışında her iki modelin ekranları 2.45 inç boyutunda. Çözünürlük desteği olarak da 240X432 değeri sunuluyor. Her ne kadar bu değer oldukça düşük olarak gözükse de akıllı telefonların boyutu düşünüldüğünde rahatlıkla net görüntü alınabiliyor.

Kamera Ve Çift SIM Desteği

Jelly akıllı telefonlarının kamera kısmında da ideal değerlere kadar bir çıkış söz konusu. Telefonların önde 2 MP, arka kısımda ise 8 MP olmak üzere iki kameraları bulunuyor. Arka kameranın nasıl özelliklere sahip olduğu konusunda ise bir açıklama yapılmadığı için bilgimiz bulunmuyor. Kamera bir yana dursun her iki modelde de çift SIM desteği olması diğer ilginç özelliklerden. Üstelik SIM kart konusunda 4G LTE uyumu da sunulması büyük bir artı.

Açıkçası bu değerler telefonun boyutundan beklenmeyen değerler olarak gösterilebilir. Son olarak her iki modelin pillerinden bahsetmek gerekiyor. Jelly akıllı telefonlarının içerisinde boyuta bağlı olarak kapasitesi biraz düşük olan piller geliyor. Jelly içerisinde yer alan pilin kapasitesi 950 mAh. Fakat boyut küçük olsa da pillerin kullanım için sundukları süre 3 gün gibi oldukça yüksek bir değer. Bu değeri kullanıma göre 7 güne kadar çıkarmanız da mümkün.

Android İşletim Sistemiyle Beraber Geliyor

Teknik özellikleri yazımızda bahsettiğimiz gibi boyutuna göre oldukça yüksek olan Jelly akıllı telefonlarının en büyük artısı telefonların Android işletim sistemine sahip olması. Android işletim sistemi sürümü ise Android 7.0 yani Nougat. Bir nevi işletim sistemi Jelly akıllı telefonlarının özelliklerini taçlandırmış.

Jelly Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Jelly akıllı telefonları kickstarter projesi. Bu nedenle telefonların çıkışı için biraz daha destek gerekiyor. Gerekli destek bulunursa telefonların bu yıl içerisinde kesin olarak çıkması bekleniyor. Satış fiyatı konusunda ise normal modelin 109 dolar, biraz daha gelişmiş bir model olan Pro modelin ise 125 dolar olarak açıklandı.