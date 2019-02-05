Fatih ağı, okullarda kullanılan ücretsiz bir ağ. Öğrenciler ve öğretmenler için sunulan ağın amacı tabii ki eğitim odaklı içeriklere ulaşılması. Amaç eğitim odaklı içeriklere çok daha kolay ulaşmak olduğu için Fatih ağı kapsamında bazı sınırlamalar olduğunu da söylemek gerekiyor.

Ağa bağlanma konusunda değil ancak bu ağ üzerinden bazı sitelere girerken sınırlamalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sınırlamalarla karşı karşıya kalmamak için bazı VPN uygulamalarını kullanmak gerekiyor. Tabii ki ağ sürekli güncelleniyor ve bu nedenle de kullanılan VPN programlarının ayarları sürekli olarak değiştiriliyor. Bu programlardan biri olan JJE-Revolution programının ayarlarının neler olduğuna bakalım.

JJE-Revolution Fatih Ağı Ayarları

Burada ilk bilmeniz gereken kısım SSH hesabınızın olması. Hem hesabı alacağınız site hem de ayar dosyaları için bilgiler vereceğiz. Şimdi dilerseniz ayarlara geçiş yapalım.

JJE-Revolution uygulamasını başlatın.

uygulamasını başlatın. Uygulama arayüzü içerisinden “Config” butonuna tıklamanız ve ardından da açılan menüden “import” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Amaç özel ayar dosyamızı yüklemek.

Buradan indireceğiniz özel ayar dosyamızı ımport ile içe aktarım yapıyoruz. Özel ayar dosyamızı içe aktarmamız ilk adım olacak. Bunun dışında şimdi gelelim SSH ayarları kısmına.

Bunun için ana sayfaya geri dönüyoruz ve ana sayfa ekranından üç noktaya basıp ayar menüsünü görüntülüyoruz.

Ayar menüsü üzerinden “ SSH Settings” kısmına tıklıyoruz.

kısmına tıklıyoruz. Şimdi bu site üzerinden SSH hesabınızı açmanız gerekiyor. SSH ayarlarında host kısmında “166.42.125” seçimini yapmanız ve JJE-Revolution programında SSH ayarları kısmında da host kısmına bu numarayı girmeniz gerekiyor.

Port kısmına 443 ifadesini girmeniz ve belirlediğiniz kullanıcı adı ile şifreyi giriyorsunuz.

ifadesini girmeniz ve belirlediğiniz kullanıcı adı ile şifreyi giriyorsunuz. SSH ayar sayfasını da doldurduktan sonra şimdi ise “ SSH settings ” sayfasında yer alan Ping Server kısmına girmeniz ve bu kısma da “ facebook.com ” yazmanız gerekiyor.

” sayfasında yer alan Server kısmına girmeniz ve bu kısma da “ ” yazmanız gerekiyor. Son olarak programın ana sayfasından Start butonunu kullanarak VPN uygulamasını başlatmanız yeterli olacaktır.

Tüm ağ için JJE-Revolution uygulaması VPN kullanımını başlatacaktır. Böylelikle Fatih ağının sınırlarına takılmadan internet kullanımını gerçekleştirebileceksiniz. Belli aralıklarla ayar dosyalarının değiştirilmesi gerektiğini ve ağ için yayınlanan güncellemelerin bazı durumlarda VPN programlarını kullanılmaz hale getirdiğini de ekleyelim. Güncel ayarlara göre değişimleri kontrol etmeniz gerekiyor.