Juho Sarvikas, Artık Qualcomm’a Katılıyor!

Bilindiği üzere Juho Sarvikas, eski adıyla Nokia‘nın ve şimdiler de HMD Global olarak devam eden şirketin yöneticiliğini yapmıştı. Juho Sarvikas, Nokia‘nın tuşlu serisinden akıllı telefon serisine geçişinde önemli rol oynayan isim olmuştu.

Ayrıca şirketin bir aralar üstün başarısını akıllı telefonda da yapmak isteyen Sarvikas, HMD Global‘de Baş Ürün Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre Juho Sarvikas, artık ABD merkezli çip üreticisi olan Qualcomm‘un çatısı altında çalışmaya devam edecek.

12 Nisan’dan itibaren Qualcomm‘un San Diego ve Kuzey Amerika bölüm başkanı olarak göreve başlayacak olan Sarvikas‘ın, görevinin başlamasını Qualcomm’un Global Başkanı Jim Cathey resmi Twitter hesabından duyurdu. Bunun üzerine Juho Sarvikas‘ta bu tweete, San Diego‘da sıcak bir şekilde karşılandığını söylediği bir retweet ile karşılık verdi.

4.5 yıl HMD Global‘de görev yapan Sarvikas, akıllı telefon dünyasında da 15 yıldan fazla aktif şekilde çip üretimi yapan Qualcomm‘a geçişini yapmış durumda. Analistler, Sarvikas’ın akıllı telefon dünyasında sağladığı başarıları aynı şekilde Qualcomm çatısı altında da yapacağını tahmin ediyor.