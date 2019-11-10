Jumanji: Video Oyunu Çıktı!

Her biri kendine özgü yetenekleri ve silahları olan dört karakterden (Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar veya Profesör Shelly Oberon) birini seçebileceğiniz, dahası, bölünmüş ekranın çok oyunculu işlevini kullanarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Jumanji oyunu geçtiğimiz günlerde çıktı. Dört gözle beklenen oyun kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Oyunda çevrimiçi olabilir ve dünyadan da arkadaş edinebilirsiniz.

Oyunu PC, PS4, Switch ve Xbox One‘dan oynayabilirsiniz. Fakat çevrimiçi işlemler PS4’te teknik bir hata sonucu kullanılamadığından, bu ay içinde bir düzeltme eki olacağı söyleniyor. Outright Games CEO’su Terry Malham, “Gün sonunda Jumanji: Video Oyununu vahşi hayata bırakma zamanı gelmişti ve daha heyecanlı olamazdık.” dedi. “Projenin başlangıcından bu yana, bu ikonik filmlerden eğlence dolu, epik macerayı video oyunumuza getirmeye kendimizi adadık ve dünyanın bu eylemin bir parçası olmasını bekleyemiyoruz…” diye de ekledi.

Heyecan arayışında olanlar için yeni bir macera sunan oyundan ilk görüntüler sosyal medyada hala paylaşılıyor. Şuan binlerce kişi ise aynı anda, bilgisayar başında oyunun çıkışını kutluyor ! Filmin fan kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Jumanji: Video Oyunları artık PlayStation Store’da dijital olarak mevcut ve fiziksel bir diski de satışa sunulmuş durumda. Maliyeti ise 34,99 Euro.