Just Drift Android Oyunu

Ülkemizde, bireysel anlamda yapılan mobil oyunları sık sık görüyoruz. Özellikle son yıllarda artan bu gelişme, Türkiye’deki oyun sektörünü de etkilemeyi başarıyor. Ali Can ARITE ismindeki geliştirici, geçtiğimiz günlerde yeni oyununu Google Play Store’da yayınlamaya başladı.

Alışkın olduğumuz modifiye ve drift kurgusunu farklı bir şekilde yorumlayan Just Drift oyunu, üç boyutlu olması ve araba sevdalılarının sevdiği modelleri bünyesinde barındırmasından dolayı kısa sürede binlerce kullanıcının vazgeçilmez oyunu haline geldi. Just Drift adıyla yayınlanan yapımda amacınız, kendinize ait bir araç modifiye etmek ve onunla drift yapmaya başlamak.

10 farklı modifiyeli aracı bulunmasından dolayı, çok fazla seçeneğinin olmadığını görüyoruz. Harita sayısı da sadece üç. Bunlar aslında oyunun negatif unsurları durumunda. Fakat, sadece olumsuz unsurlardan bahsetmek oyuna haksızlık anlamına geliyor. Turbo sesi ve bunun yanında dinamik direksiyon kontrolü oyunun en büyük artılarından sadece ikisi.

Drift tutkunlarının kesinlikle oynaması gereken yapımlardan biri olarak gösterebileceğimiz Just Drift uygulamasını Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve rahatlıkla oynayabilirsiniz. Fakat, 35 megabayt gibi küçük bir boyuta sahip olan bu oyunu oynayabilmek için minimum 2.3 ve üzeri Android sürümüne sahip olmanız gerektiğini de söylememiz lazım. Şimdiden eğlenceli driftler diliyorum! İyi oyunlar.