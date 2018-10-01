Hakkında ufak tefek bilgilere sahip olduğumuz Oppo, 10 Ekim’de yeni telefon için bir lansman partisi düzenliyor. PBCM30 model numarasına sahip telefon 2 GHz CPU özelliği ile TENAA‘da açılandı. Donanımının çoğu özelliğinin Oppo R17 ile ve Oppo R15‘in genel izlerini taşıdığını biliyorduk. Ancak yeni telefon için kesin bilgiler sadece adı ve gerçek yonga seti hakkındadır.

Telefon hafta sonu Geekbench de görüntülendi. Bu da bize performanslarını ve aynı zamanda Snapdragon 660 yonga setini tanıttı. Bazı söylentilere göre telefon Oppo K1 olarak adlandırılacak. Ayrıca Oppo R17 ye göre daha uygun bir alternatif olarak piyasaya sürülecek.

PBCM30 model telefon 6 GB RAM‘e sahip. Ayrıca farklı RAM ve depolamaya sahip olacak telefonun PBCM10 ve PBCT10 sürümleri de olacaktır.

Diğer özellikler arasında arkada çift 16 MP+2 MP kamera ve tek bir 25 MP selfie shooter bulunuyor. Ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı olan 6.4 ”AMOLED panel var. Ancak çözünürlük ise 19.5:9 derece yüksek bir oranla 2,340 x 1.080 piksel olacak. Oppo R17 Pro ile aynı panel olmasına rağmen henüz çentiğin boyutu bilinmiyor.

Telefon hakkında kesin bilgilerin açıklanması için 10 günümüz daha var. Ancak söylentilerin önümüzdeki günlerde devam etmesini, ayrıca fiyatlandırma ve kulanılabilirlik hakkındaki en önemli ayrıntıları kısa sürede açıklanacağını tahmin ediyoruz.