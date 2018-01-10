Kablosuz Farenizin Artık Şarja İhtiyacı Yok: Razer Hyperflux

Razer bugün Logitech‘e bir çalım daha attı ve gücünü fare pedinden alan kendi gerçek kablosuz fare teknolojisini tanıttı. HyperFlux olarak adlandırılan teknoloji kablosuz farenizi bir daha asla şarj etmek zorunda kalmamak için uyumlu bir fare pedini ve fareyi içeriyor.

Razer‘in bu yaklaşımı Logitech‘e benzer ancak aynı değil. Fare yine aynı şekilde fare pedinden güç alıyor. Fakat Powerplay sisteminin aksine Razer‘in HyperFlux‘undaki farelerin pilleri yok. Böylece dahili pillerin şarj edilmesine neden olmaz yani fareye doğrudan güç sağlar.

Bu 2 avantaja sahiptir. İlk olarak artık pil içermediğinden fare daha hafif olabilir. İkincisi oyun oynarken gereksiz güç tükettiğiniz konusunda asla endişelenmeniz gerekmez. Logitech‘in teknolojisi iyi olmasına rağmen dahili pil elbet tükenecek ve şarj sistemi sizin kullanımınıza yetişemeyecektir. Yani bir ara vererek bir süre şarj etmeniz gerekecek. Açıkçası Razer sistemindeki dezavantaj ise kabloyu fişe takıp kablolu bir fare olarak kullanmak istemediğiniz sürece farenin yalnızca kendi pedinde çalışmasıdır.

HyperFlux sistemi şu anda Mamba HyperFlux fare ve Firefly HyperFlux fare pedinde geçerli. Logitech‘in sisteminde olduğu gibi fare pedini bilgisayarınıza taktığınızda kendini fareye güç sağlayacak hale getirecektir. Firefly Razer‘in Chroma RGB aydınlatmasını da destekliyor.

Mamba HyperFlux ve Firefly Hyperflux kombinasyonu Logitech‘in daha pahalı modeline benzer şekilde 249 $ fiyatla satışa sunulacak. Tahmini çıkış tarihi olarak 2018 ilk çeyreği öngörülüyor.