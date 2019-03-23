Ana Sayfa Akıllı Telefon Kablosuz PowerShare özelliğine Sahip Yeni Nesil iPhone

Kablosuz PowerShare özelliğine Sahip Yeni Nesil iPhone

By Selin Polat

-

3
0
Apple powershare

Tedarik zinciri kaynaklarının ortaya çıkardığı, iPhone 11‘in ya da Apple‘ın bu yılki sürümünde tanıtacağı telefonun, Kablosuz PowerShare desteğiyle birlikte geleceği bildiriliyor. 

IDT tarafından 2015 yılında tanıtılan, ters kablosuz şarj için Qi tabanlı standart (akıllı telefonunuz ile başka telefonları şarj edebilme imkanı) Galaxy S10 serisinde destekleniyor ve bu özellik daha önce Huawei Mate 20 Pro‘da da kullanılıyordu.

Apple ekosisteminde, Kablosuz PowerShare’e sahip olmak, örneğin Apple Watch‘unuzu kendi şarj cihazını taşımadan şarj edebilmek anlamına gelir. Ek olarak, bu hafta açıklanan ikinci sürüm AirPods, kablosuz olarak şarj edilebilen bir kasa ile birlikte sunuluyor ve yeni iPhone’unuz ile bu kulaklıkları da ek bir şarj cihazı olmadan şarj edebileceksiniz.

Bir sorun, mevcut iPhone’ların bu kadar hızlı kendilerini şarj etmemeleridir – en azından birlikte verilen eski 5V/1A adaptörle. Şirket, ayrı olarak sattığı 18W PowerDelivery adaptörünü üretiyor; bunun için Lightning kablosu için ekstra bir USB-C’ye ihtiyacınız var, ikisi de toplamda yaklaşık 50 dolar gibi bir fiyata geliyor.

Bir diğer haber de şu, bu paket, Lightning portunu koruyacak olan yeni nesil iPhone ile birlikte gelecek. Telefonda bir USB-C bağlantı noktası olması kadar iyi değildir, ancak bu adım hiç adım atmamaktan iyidir. :)

Önceki İçerikHonor 8X’e EMUI 9 Güncellemesi Geldi

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Sony Xperia XZ3 DxOMark Kamera Sonuçları Hüsran!

Son nesil akıllı telefonlar için yüksek kaliteli kamera modülünün çoğunu üreten bir üreticiden böyle bir şey duymak çok garip. DxOMark'taki yorumcuların Sony’nin en son...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Casper’ın Yeni Akıllı Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın, yeni akıllı telefonunun ekran özellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Sızdırılan görsellere göre yeni telefon, son dönemin yükselişe geçen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En iyi Samsung Telefonu 2019

Samsung'un 2019 yılındaki en iyi akıllı telefonunu açıklıyoruz. Antutu, Dxomark ve diğer test sonuçları sonucunda belirlediğimiz en iyi akıllı telefon modeli hangisi olmuştur dersiniz? Samsung...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vestel Venus Z30 Alınır mı?

Vestel, en önemli yerli telefon üreticilerinden biri ve bugün en son çıkan akıllı telefon modeli Venus Z30 modelini fiyat performans açısından inceleyeceğiz. Şu sıralar bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 16s Canlı Görüntüleri Sızdırıldı!

Amiral gemisi telefonlar üreten Meizu, iki gün önce Çin'de yeni bir telefon üzerine sertifika aldı. Yeni akıllı telefonun Mayıs ayında tanıtılacak olan Meizu 16s...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro Videosu Yayınlandı

Huawei P30 ailesi önümüzdeki hafta Paris’te düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak akıllı telefona ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. En son gelen sızıntı ise P30...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Honor 8X EMUI 9
Android Haberleri

Honor 8X’e EMUI 9 Güncellemesi Geldi