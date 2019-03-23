Kablosuz PowerShare özelliğine Sahip Yeni Nesil iPhone

Tedarik zinciri kaynaklarının ortaya çıkardığı, iPhone 11‘in ya da Apple‘ın bu yılki sürümünde tanıtacağı telefonun, Kablosuz PowerShare desteğiyle birlikte geleceği bildiriliyor.

IDT tarafından 2015 yılında tanıtılan, ters kablosuz şarj için Qi tabanlı standart (akıllı telefonunuz ile başka telefonları şarj edebilme imkanı) Galaxy S10 serisinde destekleniyor ve bu özellik daha önce Huawei Mate 20 Pro‘da da kullanılıyordu.

Apple ekosisteminde, Kablosuz PowerShare’e sahip olmak, örneğin Apple Watch‘unuzu kendi şarj cihazını taşımadan şarj edebilmek anlamına gelir. Ek olarak, bu hafta açıklanan ikinci sürüm AirPods, kablosuz olarak şarj edilebilen bir kasa ile birlikte sunuluyor ve yeni iPhone’unuz ile bu kulaklıkları da ek bir şarj cihazı olmadan şarj edebileceksiniz.

Bir sorun, mevcut iPhone’ların bu kadar hızlı kendilerini şarj etmemeleridir – en azından birlikte verilen eski 5V/1A adaptörle. Şirket, ayrı olarak sattığı 18W PowerDelivery adaptörünü üretiyor; bunun için Lightning kablosu için ekstra bir USB-C’ye ihtiyacınız var, ikisi de toplamda yaklaşık 50 dolar gibi bir fiyata geliyor.

Bir diğer haber de şu, bu paket, Lightning portunu koruyacak olan yeni nesil iPhone ile birlikte gelecek. Telefonda bir USB-C bağlantı noktası olması kadar iyi değildir, ancak bu adım hiç adım atmamaktan iyidir. :)