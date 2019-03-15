Kablosuz Şarj Aleti Nasıl Seçilir? Tavsiyeler!

Akıllı telefonunuza uygun olan doğru kablosuz şarj aletini satın almak şaşırtıcı derecede zor bir durumdur. Piyasada birçok seçenek var. Bazıları farklı hızlarda şarj oluyor, bazıları farklı form faktörlerine sahip, bazıları da kutuya ihtiyacınız olan her şeyi içermiyor.

Bundan dolayı, kablosuz şarj cihazını nasıl seçmeniz lazım? Hangi özelliklere dikkat etmek gerekiyor? Yeni telefonunuz için kablosuz bir şarj cihazında nelere bakmanız gerektiğini gösteren bir kılavuz hazırladık.

Dilerseniz, En İyi Kablosuz Şarj Aletleri makalemizi okurayarak sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.

Hangi Kablosuz Şarj Aletini Almalıyım?

Qi Desteği: Şüphesiz en yeni akıllı telefonların göze çarpan ilk özelliği, bu teknolojidir. Piyasada birkaç kablosuz şarj aleti belki buna eş değerde olabilir. Bu nedenle aldığınızın Qi standardını desteklediğinden emin olun.

Güç: Temel kablosuz şarj aletleri 5W’da çalışır. Ayrıca telefonların çoğu bir tür hızlı şarjı destekler. Apple’ın iPhone’ları, maksimum 7.5W hızında şarj olacak şekilde tasarlanmıştır, Samsung’un telefonları 9W’de şarj olur ve diğer Android telefonları 10W’a kadar destekler. Böylece daha az çıkış yapan şarj cihazları telefonunuzu şarj eder, ancak o kadar hızlı bir şekilde yapmazlar.

Standart Bağlantı Kablosu: Çoğu kablosuz şarj pedi, bir prize takmak için bir tür adaptöre bağlanır. Bazı şirketler, pedleri takmak için garip özel girişler ve bazıları ise MicroUSB veya USB-C gibi standart ürünler kullanır. Kabloya hasar vermeniz veya kaybetmeniz durumunda, standart bir bağlantı kablosuna sahip olanı seçmeniz oldukça iyi olabilir.

Duvar adaptörü: Aynı şekilde, şarj pedinizin gerçekten bir duvar adaptörü ile gelip gelmediğini kontrol edin. Bazılarının priz başlıkları farklı özelliklerde gelebilir. Tam hızda şarj etmek için yeterli miktarda güç sağlayabildiğinden emin olun. 5W duvar jakı olan 10W’lık ped, yalnızca 5W şarj edebilir.

Marka: Bir kablosuz şarj pedi, ismi ne kadar havalı olsa da hala bir şarj cihazıdır. 699 dolar – 999 dolarlık akıllı telefonunuzdaki elektrik akımını geçen herhangi bir şey söz konusu olduğunda, hiçbir şeyin yanlışlıkla kızarmayacağından emin olmak isteyeceksiniz. Şüphe duyduğunuzda, Anker, RavPower, Mophie, Belkin veya Samsung gibi şarj etme konusunda iyi bir üne sahip markalara sadık kalın.

Boyut ve estetik: Telefonunuzu belli açılardan şarj eden, bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları düz, bazıları ise oldukça farklı tasarıma sahip bir dizi kablosuz şarj cihazı vardır. Bir masa için mi satın alıyorsun?

Muhtemelen açılı olan bir şarj cihazı isteyeceksinizdir. Böylece şark ederken ekranınızı görebilirsiniz. Şayet, iPhone kullanıcısı iseniz, Face ID ile açabilirsiniz. Komodin için bir tane ister misin? Düz bir ped düşünün, böylece her mesaj aldığınızda tüm odanızı aydınlatmazsınız. Esnekliği tercih ederseniz dönüştürülebilir şarj cihazları da vardır.

Kişisel Tarz: Kablosuz şarj cihazları her türde, garip şekilde ve farklı boyutta gelir. Bir nevi bir resim çerçevesi gibi veya deri kılıflı! Hoşunuza giden bir şey edinin: bir süre masanızda / komodinizde kullanacaksınız, hoş durmalı.