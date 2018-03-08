Kadınlar Günü’ne Özel Teknolojik Ürünler

Sevgililer Günü’nü kaçırmış olabilirsiniz, ancak sizlerin de bildiği gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün için hediyenizi teknolojik ürünlerden seçmek istiyorsanız, listemize bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Fujifilm Instax Mini 9

Sevgiliniz veya eşiniz fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsa, bu retro tarza sahip hediye onu çok mutlu edecektir. Fujifilm Instax Mini 9, retro görüntüsüne ek olarak son derece yetenekli bir cihaz. Hem fotoğraf çekebilen, hem de o fotoğrafı anında basabilen cihaz, kredi kartı boyutlarında fotoğraf baskısı gerçekleştirebiliyor. Bu sayede fotoğraf albümlerini, hayata geçiyor; buna ek olarak ister buzdolabınız üzerinde isterseniz de kitap ayracı olarak güzel hatıralar biriktirmenize imkan veriyor. Eğer hediye almayı düşündüğünüz kişi fotoğraf çekmekten zevk alıyorsa, bu hediye onu çok mutlu edecektir.

Tefal OnTheGo Blender

Kadınlar Günü’ne özel teknoloji ürünleri olarak mutfak cihazlarını da düşünebilirsiniz. Çünkü mutfakta da küçük robotlarımız bulunuyor. Fakat böylesi bir cihaz, henüz eşinizde olmayabilir. Tefal OnTheGo Blender, son derece pratik bir ürün. Sevdiğiniz insan meyve sebzeleri bu cihazın içine doldurup, yaklaşan sıcak yaz günleri için üzerine buz katıp soğuk bir karışım elde edebiliyor. Özellikle sportif ve sağlığına dikkat eden hanımlar için birebir olan OnTheGo Blender, hem Blender hem de bir bardak olarak kullanabileceği için eşiniz spora giderken günlük enerji ihtiyacını da yanında taşıyabilecek.

Nespresso Essenza Kahve Makinesi

Kahveyi çok seven bir eşe sahipseniz, size güzel bir haberimiz var! Nespresso Essenza Mini-C 30 Grey, Kadınlar Günü için harika bir seçenek olabilir. Çekirdekten fincana harika bir lezzet vaat eden ürün, 19 bar basınç, ultra kompakt boyut ve Espresso ile Lungo için 2 programlanabilir düğmesi sayesinde, evde kahve keyfini en üst seviyeye çıkarıyor. Latte Macchiato için ayarlanabilir fincan desteği de bulunan bu cihaz, 3 düşük enerji tüketimi, otomatik akış kontrolü ve sezgisel kullanımıyla hanımlara çok iyi gelecek. Kapsül hazne kapasitesinin 6 kapsül, çıkartılabilir su haznesi kapasitesinin 0.6 litre olduğunu da belirtelim.

HP Sprocket Fotoğraf Yazıcı

Sevgilisi veya eşiyle çekildiği en güzel anları canlandırmak isteyenlere, akıllı telefonlardan anında baskı alma özelliği bulunan fotoğraf yazıcısı HP Sprocket, Kadınlar Günü için güzel bir seçenek olarak karşımızda. Kompakt ve şık tasarımı ile her yere taşınabilen cep boyutundaki yazıcı, tüm dijital anıları anında gerçek dünyaya taşıma fırsatı sunuyor. Siyah ve beyaz seçenekleriyle eğlenceli bir seçenek olarak düşünebileceğiniz HP Sprocket ile tüm fotoğraflar 5 x 7.6 cm boyutlarında baskı alabilir; çerçeveler, filtreler, metinler, emojiler ve daha fazla seçenekle kişiselleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy Tab 3 Lite

Samsung’un Galaxy Tab 3 Lite modeli, Kadınlar Günü için güzel bir teknolojik hediye olabilir. Beyaz renkli kasasıyla kadınların beğeneceği bir model olan Tab 3 Lite, Android işletim sistemine sahip bir cihaz. 7 inç boyutundaki ekranıyla çok da büyük bir boyutta olmayan, bu sayede rahatlıkla taşınabilecek olan ürün, yalnızca 310 gram ağırlığında. Wi-Fi, GPS, Bluetooth gibi özelliklerle donatılmış tablet, performans açısından da fiyat açısından da gayet tercih edilebilecek bir tablet modeli.

Kuvings C7000w

Katı meyve sıkacaklarına değişik bir alternatif arayışındaysanız Kuvings C7000w modeli tercihiniz olabilir. Modernize tasarımıyla son derece güzel görünen Kuvings C7000w, meyve sıkma konusunda son derece işlevsel. Meyvenin strainer ile daha fazla temas etmesini sağlayan tasarımı sayesinde, daha çok su elde edebilen ürün, posayı kuru olarak dışa veriyor. Yüzde 100 doğal ve sağlıklı meyve suları elde edebilmek için, Kuvings Slow Juicer düşük hızda sıkma teknolojisinden faydalanıyor. Hızlı temizlik kiti de kutunun içerisinden çıkıyor.

Philips Viva Collection Quick Clean

Tek seferde iki litreye kadar meyve suyu çıkartabilen Philips Viva Collection, meyve sebzelerinizden çok daha fazla su sıkabiliyor. Temizleme işlemini de sadece 1 dakika içinde tamamlayabilen ürünün kullandığı teknolojinin adıysa QUICKClean. Meyvelerin posasını tek bir yerden rahatça atan cihaz, sahip olduğu gücünü 700W motoruna borçlu.

Arçelik K 3400 Türk Kahvesi Makinesi

Türk Kahvesi’nin en güzeli közde oluyor olsa da ev ortamında bu ortamı oluşturmak hem zor hem de her defasında o kadar vakit bulamıyoruz. O deneyime yakın ve en pratik şekilde nasıl Türk Kahvesi yapabiliriz? Arçelik K 3400 Türk Kahvesi Makinesiyle, bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Spinjet teknolojisi sayesinde kahveyi su püskürterek karıştıran, Cook Sense teknolojisi sayesinde de kahvenin pişip pişmediğini algıyalabilen cihaz, Anti Spill teknolojisiyle de kahvenin taşmasının önüne geçebiliyor.

Samsung’un geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Note modeli olan Note 8, tasarımıyla olduğu kadar gerek donanımsal özellikleri gerek çevre teknolojileriyle de bu yılın en beğenilen akıllı telefonlarından biri olmayı başardı. 6.3 inç büyüklüğündeki ekranı ve kalemiyle rakiplerinden farklılaşan Note 8, IP68 sertifikasına sahip olması sayesinde suya karşı tam korumalı ve çift arka kamerasıyla da fotoğraf çekmeyi sevenler için çekici bir telefon modeli olarak karşımızda. Tam 6 GB RAM’iyle üst segment bir performans sunan Galaxy Note 8, 3300 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da uzun pil ömrü vadediyor.

iPhone 8 Plus, 5.5 inç boyutundaki harika ekranıyla kendi ailesinin en büyük modeli, cihazı altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Telefonun en çok dikkat çeken detayıysa, kuşkusuz arka tarafında yer alan çift 12 megapiksellik kamerası. Telefoto ve geniş açılı lensleri bir arada kullanan cihaz, bu sayede canlı fotoğraflar çekmenize imkan veriyor. Yeni gelen 60 fps 4K video kaydı ve Full HD 240 fps ağır çekim modu ise onun çekiciliğini artıran diğer özelliklerinden. iOS 11 işletim sistemiyle harika bir deneyim sunan iPhone 8 Plus, kablosuz şarj desteğiyle de daha özgür yaşamanıza olanak veriyor.

Apple Watch Seri 3

Apple Watch Seri 3’ün en kıymetli özelliği, mobil bağlantı desteği sunuyor olması. Buna ek olarak yeni Apple Watch, Apple Music’ten, telefona bağlı olmaksınız müzik dinlemenize imkan veriyor. WatchOS 4 ile beraber, cihaza yeni fitness ve sağlık yetenekleri de geliyor. Bunların arasında, kalp ritminde bozukluk olduğunda verilen uyarılar da mevcut. Ayrıca yeni saat, yüzücüler için önemli yenilikler sunuyor.

Asus E402NA-GA064T

Kadınlar Günü’ne özel bir hediye olarak dizüstü bilgisayar almayı da düşünebilirsiniz. Özellikle Asus E402NA-GA064T, hem fiyat avantajı hem de kullanışlı olmasıyla, üzerine çok düşünmenize gerek olmadan tercih edebileceğiniz bir model. Windows 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, Intel Celeron işlemcisiyle de fiyat/performans konusunda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Cihazın diğer özellikleri arasında, 14 inç boyutundaki ekranı ve 500 GB kapasitesindeki depolama alanın bulunduğunu da belirtelim.