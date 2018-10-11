KaiOS Tarafından Desteklenen Nokia 8110 4G

HMD Global‘in düzenlediği etkinlikte Nokia 3.1 Plus‘a ek olarak 8110 4G ‘Banana’ telefonu hakkında da açıklama yapıldı. 2018 yılının başlarında Barcelona’da düzenlenen Mobile World Congress’te Nokia kızaklı telefon zaten duyurulmuştu.

1996 yılında piyasaya sürülen orijinal Nokia 8110 cep telefonunun daha modern versiyonuyla tekrardan üretime geçmeye karar vermişlerdi.

Yeni Nokia 8110 4G modelinde kızaklı ve kavisli tasarımının değiştirilmemiş olduğunu görebiliyoruz. Telefonun kızaklı tasarımı “cevaplamak için kaydır” ve “iptal et” işlevlerini etkin hala getirir.

2.4 inçlik QVGA kavisli bir ekrana sahip olması, ve Qualcomm’ın 205 çift çekirdekli mobil platformu tarafından destekleniyor olması teknik özelliklerinde bazılarıdır. 512MB RAM‘e sahip olan bu telefon, microSD kart kullanarak 32GB‘a kadar genişletilebilmektedir, ayrıca 4GB dahili depolama alanına sahiptir.

Yeni getirilen yazılım özelliklerine bakacak olursak telefon KaiOS‘u çalıştırır niteliktedir. KaiOS sayesinde WhatsApp, YouTube ve birkaç Google uygulamasını içeren çeşitli uygulamalara erişim sağlıyor. Şirket ayrıca eski zamanların en popüler oyunu olan Snake‘i ufak farklılıklar ile bizlere sunuyor.

LED flaş dahil olmak üzere arkasında 2 MP kamera bulunuyor. Telefonun bağlantı seçenekleri arasında hotspot bulunan 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, GPS/ A-GPS, FM radyo, Micro-USB bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı bulunur.

Telefon ayrıca IP52 damlama korumasını da içerir. VoLTE üzerinden 9.32 saate kadar konuşma süresi sağlayabilen 1,500mAh’lık batarya ile destekleniyor.

Hindistan’da Nokia 8110 4G ortalama 81$ olarak fiyatlandırılıyor. Muz Sarısı (Banana Yellow) ve Geleneksel Siyah (Traditional Black) olmak üzere iki renk seçeneği vardır. 24 Ekim‘de satışa sunulmak için hazırlıklar devam ediyor.