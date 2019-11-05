Kakao, Stage 5G Akıllı Telefonlarını Duyurdu

Sosyal medya uygulamaları bir bir kendi akıllı telefonlarını sunmaya başladı. Kısa bir süre önce TikTok akıllı telefon modelinin tanıtıldığını görmüştük. Belli özelleştirmelerin sunulduğu akıllı telefonun hemen sonrasında bu kez Güney Kore’nin en ünlü sohbet uygulamalarından biri olan Kakao’nun yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Kakao Stage 5G ismiyle tanıtılan telefonun özelliklerine geçelim.

Kakao Stage 5G Nasıl Bir Tasarımla Geliyor?

Stage Five ve yerel akıllı telefon üreticileriyle yapılan ortaklık sonrasında geliştirilen akıllı telefon, son teknoloji teknik donanıma sahip. Teknik donanım konusunda detaylardan söz edeceğiz ancak bundan önce telefonların tasarımına bakmamız lazım. Söz konusu akıllı telefon son nesil akıllı telefonlarında gördüğümüz tasarım yapısını benimsemiş durumda.

Telefonun ön kısımda su damlası çentik alanı var. Yanlardan ve köşelerden kavisli bir yapı sunulması sayesinde, ekran kısmında çerçevelerden kurtulan bir akıllı telefon sunulmuş. Arka kısma geçtiğimiz zaman, parlak cam yüzeyin etkisini net bir şekilde görüyoruz. Köşede yer alan çift arka kamera ve bu kamera alanının altında yer alan üçüncü bir sensör alanının dışında ek bir oynama söz konusu değil.

Kakao Stage 5G Tüm Teknik Özellikler

Normalde bu tip akıllı telefonlar, orta segment uygun fiyatlı modeller olarak sunulurdu. Fakat hem TikTok akıllı telefonun da hem de Kakao Stage 5G modelinde amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan özelliklerin sunulduğunu görüyoruz.

Telefonun içerisinde Snapdragon 855 serisi işlemciler bulunuyor. Yeni modemlerle beraber 5G desteği sunan telefon, 6 GB RAM miktarına sahip. Bunun dışında akıllı telefonun 6,47 inçlik bir paneli olduğunu da ekleyelim.

Kamera kısmında ise üçlü arka kamera kurulumunu görmekteyiz. Telefonun arka kameraları 48 MP değerinde bir ana kamera ile güçlendirilmiş durumda. Bunun dışında 20 MP değerinde geniş açılı bir kamera ve 8 MP değerinde bir üçüncü kamera sunuluyor.

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Ön kısımda da 20 MP değerinde tek bir kamera bulunduran akıllı telefonun, kameralarında yazılım olarak özelleştirilmiş olan modlar sunduğunu da ekleyelim.

Telefonun tüm bu özellikleri dışında Kakao uygulamalarının tamamını ön yüklü olarak sunduğu ve temaların da buna göre özelleştirildiği açıklandı. Güney Kore’de satışa çıkacak olan modelin fiyatı ise 700 dolar olarak açıklandı.