Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

Spotify uygulaması, kullanıcılarına 30 milyondan fazla ücretsiz müzik sunuyor. Ancak artan rekabetle birlikte, hiçbir müzik sağlayıcısı, abonelerine en iyisini sunmak için sürekli yeni adımlar atmıyor.

Bu nedenle, kullanıcıların karar vermesi, hangi uygulamanın tutulacağı ve hangilerinin tutmayacağı kararını verilmesi gerçekten zorlaşıyor ve kullanıcılar bazı uygulamaları silmek istiyor. Bu durum Spotify için de geçerli.

Spotify bir yandan günlük milyonlarca kullanıcı kazanıyor, diğer yandan da milyonlarca kişiyi kaybediyor. Spotify hesabını ve uygulamasını da silmek isterseniz, kalıcı olarak nasıl bunu yapacağınızı aşağıdaki adımlarla öğrenebilirsiniz.

Spotify Hesabı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Spotify hesabınızı sildikten sonra çevrimiçi ve çevrimdışı çalma listelerinize erişemezsiniz. Bunlar kalıcı olarak kaldırılacaklar. Spotify kullanıcı adınız kalıcı olarak silinecek ve artık bu kullanıcı adına sahip bir hesap bulamayacaksınız. Hesap silindikten sonra, kullanıcı takipçi listesini komple kaybeder. Premium üyeyseniz ve öğrenci indirimi yaptıysanız, hesap silindikten ve Spotify’da bir hesap açmak istediğinizde, hesap indirimini, imzaladığınız tarihten itibaren 12 ay boyunca tekrar uygulayamazsınız. Premium üyeyseniz, önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir.

Spotify üyeliğinizi iptal etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Spotify Premium Nasıl İptal Edilir?

Spotify resmi web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sonra, Profile tıklayınız ve sonra Hesap seçeneğini seçiniz. Şimdi biraz aşağı kaydırın ve PLANI DEĞİŞTİR üzerine tıklayın. Şimdi, Premiumu İptal Et seçeneğine tıklayın. Son olarak premium aboneliğinizi iptal etmek için EVET, İPTAL’e tıklayın.

Spotify’da hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Silinir?

1. Spotify resmi web sitesine gidin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesap seçeneğine tıklayınız. Şimdi ekranın üstündeki Yardım seçeneğine tıklayın.

3. Arama kutusuna Hesabı Kapat yazın ve arama simgesine tıklayın.

4. Sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak, Hesabını nasıl kapatacaksın

başlığına kadar ilerleyin. Sonrasında Hesabını kapatmak için buradan oturum aç yazısına tıklayın.

5. Merhaba. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? başlığını göreceksiniz. Burada Hesap seçenğine tıklayın.

7. Ondan sonra hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum‘a tıklayın.

8. Son olarak, Spotify hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için Hesabı Kapat‘ı tıklayın.

Sonunda Spotify premium üyeliğinin nasıl iptal edileceğini ve Spotify hesabının kalıcı olarak nasıl silineceğini öğrendik. Spotify uygulamasını silmeden önce aklınızda bulundurmanız gereken çeşitli şeyler vardır. Ayrıca, uygulamayı silmek için aceleci olunmamalıdır.

Öncelikle üyeliği iptal etmeniz, çalma listelerine ihtiyacınız olmadığından emin olmanız ve ayrıca takipçilerine artık ihtiyaç duymamanız ve aklınızda bulundurmanız gereken diğer pek çok şey var. Emin olduktan sonra bu adımları izleyebilir ve hesabınızı silebilirsiniz.