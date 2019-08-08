Ana Sayfa İpucu Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

Milyonlarca kullanıcı olan Spotify'ın kalıcı olarak kapanma durumu nasıl mı yapılır? İşte ayrıntısıyla kalıcı olarak Spotify kapatma...

By Merve

-

0
0
Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

Spotify uygulaması, kullanıcılarına 30 milyondan fazla ücretsiz müzik sunuyor. Ancak artan rekabetle birlikte, hiçbir müzik sağlayıcısı, abonelerine en iyisini sunmak için sürekli yeni adımlar atmıyor.

Bu nedenle, kullanıcıların karar vermesi, hangi uygulamanın tutulacağı ve hangilerinin tutmayacağı kararını verilmesi gerçekten zorlaşıyor ve kullanıcılar bazı uygulamaları silmek istiyor. Bu durum Spotify için de geçerli.

Spotify bir yandan günlük milyonlarca kullanıcı kazanıyor, diğer yandan da milyonlarca kişiyi kaybediyor. Spotify hesabını ve uygulamasını da silmek isterseniz, kalıcı olarak nasıl bunu yapacağınızı aşağıdaki adımlarla öğrenebilirsiniz.

Samsung ve Spotify Ortaklığı Açıklandı

Spotify Hesabı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Spotify hesabınızı sildikten sonra çevrimiçi ve çevrimdışı çalma listelerinize erişemezsiniz. Bunlar kalıcı olarak kaldırılacaklar.
  2. Spotify kullanıcı adınız kalıcı olarak silinecek ve artık bu kullanıcı adına sahip bir hesap bulamayacaksınız.
  3. Hesap silindikten sonra, kullanıcı takipçi listesini komple kaybeder.
  4. Premium üyeyseniz ve öğrenci indirimi yaptıysanız, hesap silindikten ve Spotify’da bir hesap açmak istediğinizde, hesap indirimini, imzaladığınız tarihten itibaren 12 ay boyunca tekrar uygulayamazsınız.
  5. Premium üyeyseniz, önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir.

Spotify üyeliğinizi iptal etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Spotify Asistan Cihazı

Spotify Premium Nasıl İptal Edilir?

  1. Spotify resmi web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
  2. Sonra, Profile tıklayınız ve sonra Hesap seçeneğini seçiniz.
  3. Şimdi biraz aşağı kaydırın ve PLANI DEĞİŞTİR üzerine tıklayın.
  4. Şimdi, Premiumu İptal Et seçeneğine tıklayın.
  5. Son olarak premium aboneliğinizi iptal etmek için EVET, İPTAL’e tıklayın.

Spotify’da hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Silinir?

1. Spotify resmi web sitesine gidin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesap seçeneğine tıklayınız. Şimdi ekranın üstündeki Yardım seçeneğine tıklayın.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

3. Arama kutusuna Hesabı Kapat yazın ve arama simgesine tıklayın.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

4. Sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak, Hesabını nasıl kapatacaksın
başlığına kadar ilerleyin. Sonrasında Hesabını kapatmak için buradan oturum aç yazısına tıklayın.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

5. Merhaba. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? başlığını göreceksiniz. Burada Hesap seçenğine tıklayın.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

7. Ondan sonra hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum‘a tıklayın.

Kalıcı Olarak Spotify Hesabı Nasıl Kapatılır?

8. Son olarak, Spotify hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için Hesabı Kapat‘ı tıklayın.

Sonunda Spotify premium üyeliğinin nasıl iptal edileceğini ve Spotify hesabının kalıcı olarak nasıl silineceğini öğrendik. Spotify uygulamasını silmeden önce aklınızda bulundurmanız gereken çeşitli şeyler vardır. Ayrıca, uygulamayı silmek için aceleci olunmamalıdır.

Öncelikle üyeliği iptal etmeniz, çalma listelerine ihtiyacınız olmadığından emin olmanız ve ayrıca takipçilerine artık ihtiyaç duymamanız ve aklınızda bulundurmanız gereken diğer pek çok şey var. Emin olduktan sonra bu adımları izleyebilir ve hesabınızı silebilirsiniz.

25,632BeğenenlerBeğen
57,024TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikNubia Z20 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İlgili Haberler

İpucu

Windows 10 İçin En İyi Programlar

Sürekli güncellenene Windows 10, kendi uygulama mağazasında binlerce ücretli ücretsiz uygulamayı barındıryor. Bu makalemizde de sizlere Windows 10 için en iyi programlar hangileri bunun...
Devamını Oku
İpucu

Aynı Anda Hem WiFi Hem De Mobil Veri Kullanmak!

Muhtemelen cihazınızı bir wifiye bağladığınızda mobil verinin kapandığını farketmişsinizdir. Her ikisini de aynı anda kullanamazsınız. Diyelim ki hem wifiniz hem de mobil veriniz oldukça...
Devamını Oku
İpucu

Amazon Logosunun Anlamı ve Tarihçesi

Amazon, Washington merkezli dünyanın en büyük çevrimiçi perakende  alışveriş şirketidir. İlk olarak 1994 yılında Cadabra olarak adlandırıldı. Fakat telaffuz ederken, Cadavre Kadavra, çürümüş) kelimesi ile...
Devamını Oku
İpucu

Facebook Neden Mavi? Zuckerberg için Ne Anlama Geliyor?

Yeni bir web sitesi tasarlarken renk her zaman önemli bir faktördür. İnsan beyni üzerinde büyük bir psikolojik etki yaratır. Web sitesini kullanıcı dostu ve...
Devamını Oku
İpucu

Bilgisayardaki Müzikler Spotify’a Nasıl Eklenir?

Bilgisayardaki müzikleri Spotify'a ekleme nasıl yapılır? Kendi kitaplığınızı oluşturmanız için neler yapmanız gerekiyor? Mevcut en eski müzik uygulamalarından biri olan Spotify, dünya genelinde birçok...
Devamını Oku
İpucu

Movavi Video Converter

Hızla gelişen teknoloji dünyasında her gün binlerce video kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. İster sosyal platformlarda paylaşılsın, isterse de arkadaşlarınıza ya da ailenize gönderin video dosyaları...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.