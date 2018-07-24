Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den İzlenebiliyor Mu?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman? Türkiyeden izlemek mümkün mü? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kanlı Ay Tutulması son bir haftadır gündemde olan bir konu, özellikle meraklıları tarafından heyecanla beklenen o an yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olma özelliğini taşıyor.

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

27 Temmuz 2018 Cuma günü, gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Dünya’ya daha yakın bir konum alacak ve bu günde Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Peki, bu olay neden gerçekleşiyor?

Kanlı Ay Tutulması, Düyna’nın oluşturduğu gölgenin Ay’ı tamamen kapatarak Tam Ay Tutulması yaşanan zamanlarda meydana gelir. Kanlı Ay Tutulması, Dünya’nın gölgesi Ay’ı tamamen kapattığında oluşur ve bu yüzden Ay kırmızı gözükür.

Kanlı Ay Tutulması sadece Ay Tutulması ve Ay’ın Dolunay evresindeyken görülebilir. Tam bu sırada Dünya’da Güneş’in doğduğu ve battıpı konumlardaki Güneş ışıkları Ay’ın yüzeyine gider.

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den Görülebilecek Mi?

Ay tutulması; Avustralya, Antarktika, Rusya, Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusunda gözlemlenebilecek. Saat 20.13’te başlayıp, ertesi gün 02.30’da sonlanması bekleniyor. Ülkemizde de tutulma kısmen de olsa görülebilecek.