Sanal gerçeklik teknolojisinin piyasaya sürülmesinin hemen ardından, bu alanda önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Sanal gerçeklik teknolojisinin yaygınlaşmasının ardından artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışmalar devam etmeye başladı. Son olarak Apple’ın da iPhone modellerinde yer verdiği yeni teknoloji için çok farklı gelişmelerde söz konusu. Artık her iki teknolojiyi bir araya getiren ve karma gerçeklik olarak gösterilen yeni bir alan görmeye başladık. Bu alan için geliştirilen yeni ürünlerde birisi de Magic Leap One gözlükleri oldu. Karma gerçekliği yeniden oluşturan gözlüklerin detaylarına geçelim.

Magic Leap One Tasarımıyla Büyüleyecek

Magic Leap markası tarafından sunulan ve bir dönem Google, Amazon gibi firmalardan destek almış olan Magic Leap One gözlükleri, sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliği en şık biçimde bir araya getiriyor. Çok uzun bir geliştirme sürecinin sonrasında sonunda ilk tanıtımları yapılan gözlüklerin, tanıtımıyla adeta büyülediğini gördük.

Sanal gerçeklik başlıklarına göre çok daha mini ve şık bir tasarıma sahip olan gözlük, bir daire şeklinde başı sarıyor. Ön kısımda birçok sensörün ve kameranın yerleştirildiği Magic Leap One gözlüklerinin gri ve tek renk olarak geldiğini göreceğiz. Henüz gözlüğün kasa malzemesi ise bilinmiyor.

Magic Leap One Beraberinde Neler Gelecek?

Yeni karma gerçeklik gözlükleri görücüye çıktı. Ancak tasarım kısmında da belirttiğimiz gibi tüm özellikler açıklanmadı. Yani henüz tam anlamıyla tanıtıma çıkılmadı. Bu nedenle tasarım kısmını geçip, cihaz ile gelen teknolojilerden bahsedeceğiz. Magic Leap One beraberinde yardımcı cihazlarla beraber gelecek. 3 parçalı bir set sunulacağını söylemek daha doğru olacaktır.

Bu set içerisinde gözlüğü çıkaracak olursak, en çok dikkat çeken parça kablosuz kontrol cihazı olacak. Karma gerçeklik gözlüğü çok kolay bir şekilde kullanmanızı sağlayacak olan kablosuz kontrolcü, hemen hemen her kontrolü gerçekleştirebilmenize olanak sağlamakta. Kablosuz kontrol cihazının dışında son parça ise harici güç ünitesi olacak.

Güç Ünitesiyle Farklı Tasarım

Güç ünitesi kısmını farklı bir şekilde ele almamız gerekecek. Genel olarak geliştirilen hemen hemen her sanal gerçeklik başlığında, sistem ve gözlüğün kasa kısmında kullanılıyor. İşlemci ve benzeri tüm ögelerin bu kısma yerleştirildiğini görüyoruz. Bu durumda da ekstra bir tasarım yükü karşımıza çıkıyor.

İşte Magic Leap One serisinde tüm bu sorunları çözebilmek ve cihaza maksimum güç sağlamak için dairesel tasarıma sahip olan harici bir güç ünitesi kullanılmış. Bu sayede hem alandan kısma yapmak zorunda kalındığı için tasarım bozulmuyor hem de istenen güç elde ediliyor. Ayrıca bu sayede gözlüklerin tahmin edilenden çok daha hafif olmasının sağlanacağı belirtiliyor.

Magic Leap One Ne Amaçla Kullanılacak?

Gelelim en çok merak edilen soruya. Baştan seri söylediğimiz gibi bu seri karma gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışma sunacak olan bir seri. Tıpkı Microsoft tarafından sunulan HoloLens gözlüklerinde olduğu gibi, Leap One serisinde de sanal nesneleri oldukça gelişmiş bir biçimde 3D haritalayabileceksiniz.

Kısacası sanal dünyayı real dünyaya taşıyacak olan gözlüklerin, tasarımcılar ve geliştiricilere hitap edeceğinden söz ediliyor. Henüz yazılım desteği konusunda net bilgi yok ama sistemin genel olarak bunun üzerine kurulu olduğunu göreceğiz. Son olarak gözlüklerin siparişlerinin açıldığını ve 2018 yılına tarih verildiğini de ekleyelim. Fiyat ise şu an için belli değil.