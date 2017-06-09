Karşılaştırma listesinde 8GB RAM’li OnePlus 5 görüldü

Son zamanlarda, Amazon Hindistan’daki OnePlus 5 teaser açılış sayfasının kaynak kodundan alıntı yapan, genellikle güvenilir ipucu veren Evan Blass (Twitter’daki @evleaks) cihazın 8GB RAM ile geleceğini açıkladı.

Şimdi, cihaz Geekbench‘de bir karşılaştırma listesinde yer alıyor ve liste, 8GB RAM rakamını teyit ediyor.

Bunun yanı sıra, liste Çinli şirketin CEO’su Pete Lau‘dan başka hiçbir kişi tarafından resmen onaylanmayan Snapdragon 835 yongasetini de ortaya koyuyor.

Telefonun farkında değilseniz, 20 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. Hindistan ve Çin tanıtımlarını sırasıyla 21 Haziran ve 22 Haziran’da yapacak. Diğer avrupa ülkeleri de sonrasında cihaza sahip olacak.