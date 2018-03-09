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Cep Telefonu, Akıllı telefon veya bir tablet satın alırken karar vermek oldukça zordur. Teknik özellikleri, fiyatı, performansı nasıl ve ne gibi detaylar içermesi gerektiğini zaman zaman bilemiyoruz. Bu maddelerde karar kılsak da bu sefer 2 ya de 3 tane akıllı telefon arasında takılıp kalıyoruz. Burada ise çözüm olarak Telefon Karşılaştırma - Kıyaslama araçları yardımımıza koşuyor. Telefon karşılaştırma servisleri sayesinde en beğeneceğiniz cep telefonu ya da tableti bulabilirsiniz. Binlerce cep telefonu marka ve model arasından size uygun akıllı telefonları seçin ve teknik özellikleri, fiyatı, hızı, ram kapasitesi, kamerası, bataryası ve dahili hafızasına kadar tüm özellikleri kıyasladığımız ve değerlendirdiğimiz analizlere göz atın. Apple iPhone, Samsung Galaxy, LG G serisi, Sony Xperia, ve HTC gibi ülkemizde en çok tercih edilen markaların en başarılı modelleri arasında karşılaştırma yapmak ve karar vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Cep telefonu kıyaslama araçlarımız ve yaptığımız karşılaştırma haberleri ile size en uygun cep telefonunu kolayca satın alabilirsiniz. Reklamların da etkisi ile video incelemelerin artık karar verici bir yöntem olmadığı bu dönemde, telefon karşılaştırma araçları ve cep telefonu incelemeleri ile çok rahat bir şekilde doğru cep telefonunu ya da tablet bilgisayarı seçebilirsiniz.

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Sony Xperia XZ1 ve iPhone 8 Karşılaştırması
Karşılaştırma

Sony Xperia XZ1 ve iPhone 8 Karşılaştırması – Hangisi Daha İyi?

Sony ve Apple sürekli yeni telefonları satışa sunuyor. Ancak hangisini satın almalısınız? Bu yazımızda fiyat, tasarım ve özellikler de dahil olmak üzere Xperia XZ1...
Apple Watch ve Sony Smartwatch 3 ve Moto 360 Sport Karşılaştırma
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Apple Watch, Sony Smartwatch 3 ve Moto 360 Sport Karşılaştırma

Apple, Sony ve Motorola harika akıllı saatler üretiyor ancak bu cihazlar arasında seçim yapmak oldukça zor. İşte Apple Watch, Sony Smartwatch 3 ve Moto...
iPhone 7 ve iPhone 8 Karşılaştırması - Yükseltmeye Değer Mi?
Karşılaştırma

iPhone 7 ve iPhone 8 Karşılaştırması – Yükseltmeye Değer Mi?

iPhone 8 satışa çıktı ancak iPhone 7'den yükseltmeye değer mi? Bu yazımızda iPhone 7 ve iPhone 8 karşılaştırması yapacağız. Böylece yükseltip yükseltmeyeceğinize karar verebileceksiniz. Fiyat Apple...
Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra ile Rakiplerinin Boyut Karşılaştırması
Karşılaştırma

Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra ile Rakiplerinin Boyut Karşılaştırması

Sony iki yeni orta sınıf telefonunu bugün tanıttı. Herkesin merak ettiği ise Sony Xperia XA2 ve XA2 Ultra'nın rakipleriyle olan boyut karşılaştırması oldu. Her...
Galaxy Note 8 ve iPhone 7 Plus Karşılaştırma
Karşılaştırma

Galaxy Note 8 ve iPhone 7 Plus Karşılaştırma

Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 7 Plus arasında büyük bir satış yarışı oldu. Hangisi daha iyi gelin detaylıca karşılaştırma yapalım. Her ikisi de sadece...
Sony Xperia XZ ve Sony Xperia XZ1 Karşılaştırma - Hangisi Daha İyi?
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Sony Xperia XZ ve Sony Xperia XZ1 Karşılaştırma – Hangisi Daha...

Sony en yeni akıllı telefonunu yine Xperia serisinden çıkardı: Xperia XZ1. Xperia XZ'den sadece bir yıl sonra XZ1 önceki modelin daha iyi ve daha...
iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırma Hangisi Daha İyi?
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iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırma – Hangisi Daha...

Telefon söz konusu olduğunda, arenadaki en büyük rakip Samsung ve Apple var. Biz de bu 2 dev şirketin cihazları olan Samsung Galaxy Note 8...
Huawei P10 ve P10 Plus Karşılaştırma
Karşılaştırma

Huawei P10 ve P10 Plus Karşılaştırma

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LG G6 ve iPhone 8 Karşılaştırma
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LG G6 ve iPhone 8 Karşılaştırma

En iyilerden ikisini karşılaştıralım dedik: LG G6 ve iPhone 8 Karşılaştırma yazısını sizlere sunduk. Bir amiral gemisi akıllı telefonu düşünüyorsanız, 2017'de seçim yapmanız için...
Apple TV ve Apple TV 4K Karşılaştırma
Karşılaştırma

Apple TV ve Apple TV 4K Karşılaştırma

Apple'ın daha yüksek çözünürlük verebilen yeni TV kutusu olan Apple TV 4K ve Apple TV'yi sizler için karşılaştırdık. Apple bu yeni cihazı 4K modeli ile nihayet...
Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro Ekran
Karşılaştırma

Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro Ekran Karşılaştırma

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro - ikincisi daha iyi, değil mi? "Pro" adı bize göre bir adım önde ancak, bu ikisinin arasındaki...
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Sony Xperia XZ vs Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ'den bir yıl sonra şirketin XZ1 ile ne kadar ilerlediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Xperia XZ ve Xperia XZ1'i karşılaştırıyoruz. Xperia XZ fiyatı şu anda...
Galaxy Note 8 vs iPhone X
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Galaxy Note 8 mi iPhone X mi?

Samsung Galaxy Note 8 mi Apple iPhone X mi? Bilinen en büyük iki markanın amiral gemilerini karşılaştırıyoruz. iPhone X Fiyatı: 999$ Galaxy Note 8 Fiyatı: 930$ Telefonlar...
Karşılaştırma

iPhone X Ekran/Gövde Oranı Karşılaştırma

Yeni nesil telefonları artık çerçevesiz görmeye alışacağız. Aslında bu yanlış bir terim. Sonuçta bir çerçevesi var ve sadece geleneksel telefonlardan daha küçük. Yine de,...
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Samsung Galaxy Note 8 vs Galaxy S8

Galaxy Note 8'in duyurusundan sadece birkaç saat öncesindeyiz, ancak Galaxy S8 üzerinde sunmak için özel bir şey var mı? Samsung'un iki adet 2017 amiral...
Nokia 8 vs Galaxy S8
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Nokia 8 vs Galaxy S8

Nokia'nın yeni amiral gemisi modeli 8, tanıtıldı. Ancak Nokia, yeni Nokia 8'i Galaxy S8'e rakip olarak yeterince şey yaptı mı? Favori seçmenize yardımcı olmak...
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LG G6 vs LG Q6 Karşılaştırma

Yeni LG Q6 temelde bir G6 mini, ancak amiral gemisinin büyük kardeşi ile nasıl kıyaslanıyor? Tam olarak bu telefonları analiz ederken aradaki farkları öğrenin. LG...
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OnePlus 5, hız testinde HTC U11 ve Galaxy S8’i yeniyor

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iPhone SE vs iPhone 5S

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HTC U11 vs iPhone 7

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Xbox One S vs Xbox One X karşılaştırma

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PS4 Pro vs Xbox One X karşılaştırma

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HomePod vs Google Home vs Amazon Echo

Çok akıllı hoparlörlerin Türkiye'ye gelmesiyle, aralarındaki fark nedir ve en iyi akıllı hoparlör hangisi? İşte, Amazon Echo, Google Home ve Apple HomePod'u karşılaştırıyoruz. 2017, Amazon...
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İki Android amiral gemisi resmi ve şu anda hangisinin en iyi olduğunu bilmek istiyoruz: LG G6 veya Samsung Galaxy S8? Detaylı karşılaştırmamızı inceleyin. Yılın en çok...
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Samsung Galaxy S8 vs HTC U11 detaylı karşılaştırma

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Moto G5 vs G4 Karşılaştırma

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HTC U11 vs LG G6

LG ve HTC, Samsung Galaxy S8'den taç giymek için yarışacak yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurdular. LG G6 ve HTC U11'i, ihtiyaçları olup olmadıklarını...
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Huawei P9 vs Huawei P10 Karşılaştırma İncelemesi

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PS4 vs Nintendo Switch Karşılaştırma

Nintendo Switch sonunda tükendi, ancak PS4 gibi konsolların egemen olduğu bir pazara yöneldi. Aralarında karar veremiyorsanız, PS4 vs Nintendo Switch karşılaştırma incelemesi sizi doğru...
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