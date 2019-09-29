Katlanabilen Motorola Razr Akıllı Telefonları Geliyor

Katlanabilen Motorola Razr akıllı telefon modeli için önemli detaylar ortaya çıktı. Katlanabilen Motorola Razr nasıl bir tasarımla gelecek? İşte teknik detaylar.

Katlanabilir akıllı telefon modelleri için sürekli alternatifler tanıtılmaya devam ediyor. Bu alanda Samsung, Huawei gibi markaların ardı ardına tanıtımlar yaptığını görüyoruz. Yeni akıllı telefonlarını tanıtan markalara son olarak Motorola’nın ekleneceği de ortaya çıkmıştı. Katlanabilen Motorola Razr modeli için yeni detaylarda ortaya çıktı.

Paylaşılan son bilgilere göre Katlanabilen Motorola Razr akıllı telefonları, beklenenden biraz daha farklı bir model olacak. Hatta bu zamana kadar sızan bilgilerin tam tersi yönünde bilgilerin geldiğini de eklemek gerekiyor. Hem çıkış tarihi hem de yeni akıllı telefonların tasarımı için ortaya çıkan detaylardan söz edelim.

Katlanabilen Motorola Razr Bu Yıl Geliyor

Yeni akıllı telefonların ilk olarak tasarım kısmında değişiklikler sunacağını belirtelim. Bu zamana kadar yapılan paylaşımlarda Katlanabilen Motorola Razr akıllı telefonlarının, Samsung’un Galaxy Fold modellerine benzeyeceği düşünülüyordu.

Katlanabilir bir akıllı telefon paneli sunacak olan modelde farklı bir tasarım karşımıza çıkacak. Telefonun ana ekranı bir yana, arkadan öne doğru her iki yandan açılan ikinci ve üçüncü ekranlar da bulunacak. Bu ekranlar açıldığı zaman, geniş bir akıllı telefon ekranı karşımıza çıkacak.

Biraz daha farklı bir tasarıma sahip olacağı görülen yeni akıllı telefon modellerinin, ana ekran kısmında çentik alanı kullanılacak. Ekran kısmında kullanılan bu çentik bölümünün içerisinde ön kameranın ve donanım sistemlerinin yer aldığını göreceğiz. Fakat tam olarak çentik alanı içerisinde nasıl bir teknolojinin bulunacağı ise net değil.

Katlanabilen Motorola Razr akıllı telefonları için tasarım konusunda ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Bunun dışında yeni akıllı telefonların ne zaman satışa çıkacağı konusunda da bilgiler var. Yeni akıllı telefonların 2020 yılında tanıtılacağı ve 2020 Şubat ayında tanıtımın gerçekleştirileceği bilgisi verilmişti.

Fakat markaya yakın kaynaklar tarafından gelen bilgilere göre tanıtım yıl bitmeden gerçekleştirilmiş olacak. Telefonların bu yıl içerisinde satışı başlamayacak. Tanıtım yıl bitmeden yapılacak ancak, telefonların satışa çıkması 2020 yılını bulacak. Telefonların sınırlı bir alanda satışa çıkacağı da ek bir bilgi olarak paylaşıldı.