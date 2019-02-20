Samsung’un sürpriz akıllı telefon modellerinden biri olarak ön plana çıkan katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold ortaya çıktı. Gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyle fark yaratan akıllı telefonların baştan aşağı fark yaratan serilerden biri olduğunu da eklemek gerekiyor. Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların özelliklerinin neler olduğuna bakalım.

Galaxy Fold Tasarımı ve Ekran Özellikleri Nasıl?

Katlanabilir akıllı telefonlarının tasarım kısmında yeni nesli işaret ettiği görülüyor. Yeni nesil akıllı telefonlarda içeriye doğru tam olarak kıvrılabilir menteşeler kullanılıyor. Herhangi bir kat izinin oluşmadan katlanabildiği görülen akıllı telefonların iki farklı ekranı bulunuyor.

Ayrıca telefonların arka kapak kısmında ise üç arka kameranın yerleştirildiğini görüyoruz. Üst üste sıralı olan üçlü arka kamera tasarımın da bir hayli öne çıkan bir görüntüsü var. Telefonun her iki ekranını da açtığınız zaman 7.3 inçlik bir ekran paneli karşımıza çıkıyor.

1536 X 2152 piksel çözünürlük değerinde sahip olan akıllı telefonların kapak ekranlarında ise 4.6 inçlik bir panel kullanılıyor. Katlandığı zaman telefonun bu ekranında da 840 X 1960 piksel çözünürlük değeri karşımıza çıkıyor. 21:9 ekran oranına sahip olan kapak ekranında sunulan PPi değeri ise 420 olarak açıklandı. Yine telefon açıldığı zaman 7.3 inçlik boyuta çıkan ekranların Dinamik AMOLED teknolojisinde olduğunu ekleyelim.

Kapak ekranı kısmında ise 4.6 inçlik bir panele yer veriliyor. Super AMOLED ekranların kullanıldığı kapak ekranında da yine 21:9 ekran oranına yer verilmekte.

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında da iddialı seriler olduğu görülüyor. Bu seride Samsung’un kendi işlemcisi olan Exynos 9820 işlemcilerine yer veriliyor. Exynos 9820 işlemcilerinin hız kısmında ise amiral gemisi modellerini aratmadığını söylemek gerekiyor.

Bellek kısmında ise üst segment serilerinden üzerine çıkan akıllı telefon 12 GB RAM LPDDR4x belleklerine sahip. 512 GB depolama alanına sahip olan Galaxy Fold akıllı telefonlarının RAM konusunda çok iddialı seriler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kamera Özellikleri

Yine kamera konusunda da üst segment bir akıllı telefon söz konusu. Telefonun arka kısmında 16 MP değerinde ultra geniş açılı ana kamera bulunuyor. f/2.2 diyafram aralığına sahip olan akıllı telefonun ikinci kamerasında ise 12 MP değerinde ve f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklık değerine sahip.

İddialı ikinci kameraya eşlik eden üçüncü kamera kısmında ise yine geniş açılı lens kullanan 12 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir kamera söz konusu. Geniş açılı lensler ve telefoto kamera özelliklerine sahip olan Galaxy Fold, OIS destekleriyle de öne çıkıyor.

Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise yine çift kamera dizilimini görüyoruz. 10 MP f/2.2 diyafram değerine sahip olan telefonun, 8 MP değerinde f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan ikinci bir ön kamerası da bulunuyor.

Fiyat

Fiyat kısmında da oldukça iddialı bir akıllı telefon söz konusu. Tüm bu amiral gemisi özelliklerinin yanında telefonların 1980 dolar gibi bir satış fiyatı bulunuyor.