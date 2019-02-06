Katlanabilir Galaxy F Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Dünyanın en ünlü teknoloji blog sitelerinden birisi olan LetsGoDigital, Samsung Galaxy F katlanabilir telefonunun ilk defa 3D teknik çizimlerini paylaştı. Bu sayede telefonun nasıl bir görünümünün olduğunu ortaya çıkardı. Teknik çizimler, telefonun tasarımını tam olarak yansıtmaz.

Ancak bize nasıl göründükleri konusunda temel bilgi verir. Teknik çizimlerin oluşturulmasında ise, geçen gün sızdırılan Samsung Galaxy Katlanabilir Telefonun Tanıtım Videosu baz alınmıştır. Görseller sözde Galaxy F katlanabilir telefonuna küçük br bakış atmamızı sağlıyor.

Teknik çizimlerde ilk dikkat çeken özellik, doğrudan katlanabilen bir yapıya sahip olmasıdır. Katlanabilir akıllı telefon, Microsoft Surface Book’ta yer alan menteşeli mekanizma gibi değil. Cihaz inanılmaz derecede ince bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Katlanabilir Galaxy F - 3D Teknik Çizimleri 1 - 4

Bu, Samsung’un geliştirici konferansında konuştuğu yeni polarize filtre nedeniyle olabilir. Polarize edici filtre normal telefonlara göre %45 daha incedir. Ayrıca, çerçeveler de oldukça küçültülmüş görünüyor.

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Sızdırılan bilgiler neticesinde Galaxy F katlanabilir telefonu, 1536×2152 piksel çözünürlükte 7.3 inçlik bir ekran ile donatılması bekleniyor. Dış tarafında ise 4.58 inçlik bir ekran olacak. Bu sayede telefon ikiye katlandığında bir telefon hissi oluşturacak.

Ayrıca katlanabilir cihazın, iki batarya ile çalışacağı ifade edilmekte. Kamera konusunda ise üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu düşünülüyor. Ancak teknik çizimlerde bu belli değildir. Son olarak Katlanabilir telefonun 20 Şubat’ta Galaxy S10 lansmanı sırasında tanıtılması bekleniyor.

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