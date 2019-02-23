Akıllı telefon markalarının yeni amiral gemisi akıllı telefonları bir bir satışa çıkıyor. Kısa bir süre önce Samsung tarafından yeni akıllı telefonlar satışa sunuldu. Samsung’un yeni amiral gemisi modellerinden sonra gözler MWC 2019 kapsamında tanıtımı yapılacak olan akıllı telefonlara çevrildi. Yeni akıllı telefonlarını tanıtıma çıkaracak olan markalardan birisi de Huawei. Markanın yeni seri akıllı telefonların ve amiral gemisi modelleri bir yana, özel bir seri olarak katlanabilir akıllı telefonların gelmesi bekleniyor. Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefonların afiş görsellerinin de ortaya çıktığını belirtelim. Bu noktada çok önemli bilgiler de ortaya çıkmış durumda.

Huawei Mate X Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yeni akıllı telefonların afiş görsellerine bakacak olursak Samsung’un Galaxy Fold serisine çok benzer bir tasarımın geldiğini göreceğiz. Merkez noktasından ortaya doğru katlanan bir akıllı telefon modeli sunulacak. Telefon katlandığı zaman uzun ince bir tasarım karşımıza çıkacak ki bu tasarım Galaxy Fold akıllı telefonlarında gördüğümüz tasarıma oldukça benzer olacak.

Telefon açıldığı zaman ise yine tablete benzer bir tasarım karşımıza çıkıyor. Ortalanmış olan menteşelerin en büyük ayrıcalığının da bu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tasarım dışında Huawei Mate X akıllı telefonlarının teknik özelliklerine ilişkin de bazı ipuçları var. Kamera, sensörler, mikrofon bölümlerinin tek bir şerit üzerinde tutulacağı akıllı telefonların 8.05 inçlik bir ekranı olacak. Tabii ki bu ekran boyutuna ulaşmak için telefonları açık konumda kullanmak gerekecek. Telefonun açık konumdaki ekran boyutu dışında dikkat çeken bir başka teknik özelliği ise işlemcileri olacak. Gelen bilgilere göre bu seride de yine Kirin 980 işlemcilerini göreceği.

Amiral gemisi işlemci modelinin P30 akıllı telefonlarında da yer alması bekleniyor. Telefonların RAM bellek miktarı kısmında ise 10 GB RAM bellek sunacağını da ekleyelim. Daha önce çok sık görülmemiş bir RAM bellek miktarı olarak karşımıza çıkacak olan 10 GB RAM bellek miktarı, boyut avantajı sayesinde karşımıza çıkıyor.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarına rakip olarak gelecek olan yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi için de çok uzun bir süre beklemek gerekmeyecek. Markanın Huawei Mate X akıllı telefonlarını 24 Şubat tarihinde tanıtacağından söz ediliyor. Tanıtımla beraber tüm model özellikleri de resmiyet kazanmış olacak. Tanıtımdan sonra detaylı özelliklere yer vereceğiz.