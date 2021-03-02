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Katlanabilir iPhone, 2023 Yılında Görücüye Çıkacak!

Katlanabilir Apple iPhone, 2023 yılından önce piyasada yerini almayacak. Yeni analizi bu yazıda derledik.

Ayşen Sıla

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iphone dıs

Apple’ın aylardır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Fakat analist Ming-Chi Kuo, şirketin 2023 yılına kadar böyle bir cihazı piyasaya sürmeyeceğini belirtti. Telefonun satışa sunulmasına iki yıl daha var!

Analist, bu iPhone’un 2023 iPhone serisiyle birlikte piyasaya sürülebileceğini ve “7,5 ila 8 inç” ekran boyutuna sahip olabileceğini de sözlerine ekledi. Daha önce, şirketin 2022’de ilk katlanabilir telefonunu piyasaya süreceği söylendi, bir başka raporda çalışmaların çoktan başladığını ancak şirketin henüz resmi bir yayın programına karar vermediği belirtildi.

Ayrıca Kuo, yeni nesil iPhone’lar için de tahminlerde bulundu. Görünüşe göre, çentiksiz ilk tam ekran iPhone da bu süre zarfında ortaya çıkacak. Bununla birlikte, bu tahmin aynı zamanda Apple’ın “gelişiminin sorunsuz ilerleyip ilerlemediğiyle” de büyük ölçüde bağlantılı.

iphone dıs

Ancak Kuo, şirketin ilk iPhone’unu 2023 yılına kadar çentiksiz veya deliksiz olarak piyasaya sürebileceğini belirtiyor. Bu aynı zamanda ekranda bir parmak izi tarayıcısı ve periskopik kamera lensi görebileceğimiz anlamına da geliyor.

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Cepkolik
Kaynak9To5Mac

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