Katlanabilir iPhone Geliyor – iPad Mini ise Artık Sona Gidiyor

Samsung ve Huawei gibi önde gelen akıllı telefon şirketlerinin katlanabilir telefonlarının ikinci nesli artık piyasada. Buna karşılık Apple hala katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor. Cupertino devi, 5G uyumlu cihazlarını yeni piyasaya sürmesine rağmen, akıllı telefonlar için teknoloji açısından diğerlerinin oldukça gerisinde.

Ancak şirket, geçmişte birkaç kez sızdırılan katlanabilir iPhone ile ilgili olarak istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Şimdi yeni bir rapor, Apple’ın katlanabilir iPhone cihazını piyasaya sürdüğünde iPad Mini modelini durduracağını öne sürüyor.

Bunun arkasındaki sebep ise, yaklaşan katlanabilir iPhone’un iPhone ile iPad Mini arasında ortak bir konumda olacağı fikrinden kaynaklı. Açıldığında, cihaz iPad Mini’ye benzer bir ekrana sahip olacak.

Önceki raporlara bakarsak katlanabilir iPhone, açıldığında tek bir kesintisiz ekrana sahip olacak. Katlanabilir iPhone fiyatları ne olacak diye düşünüyorsanız, cihazın en az 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile 1.499 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile gelmesi bekleniyor.

Tabi ki bu bilgiler şimdilik söylentiden ibaret. Ayrıca katlanabilir iPhone’un tanıtım tarihinin Kasım 2022 civarında olması bekleniyor. Bu yüzden daha fazla detay için beklememiz gerekecek.