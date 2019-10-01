Katlanabilir Moto Razr Çıkış Tarihi Hakkında Son Söylentiler!

Samsung ve Huawei ilk katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttıktan kısa bir süre sonra, raporlar Motorola‘nın yakında bir cihazı piyasaya süreceğini gösteriyor. Bu iddiayı daha da güçlendirin bir yaklaşım ile katlanabilir Moto Razr olduğu iddia edilen kutu görüntüleri internete sızdırıldı.

Cihazın ilk olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildirilmiş olsa da, açıkça bu durum gerçeğe dönüşmedi. Bununla birlikte, Cnet tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, katlanabilir Moto Razr 2019 sona ermeden mağazalardaki yerini alacak.

Gecikmesinin ardındaki asıl sebep bilinmese de, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X‘in karşılaştığı sorunlarla etkilenmiş olabileceğine inanıyoruz. Yaklaşan Motorola’nın katlanabilir telefonu hakkında pek fazla ayrıntı mevcut değil.

On yıl önce piyasaya sürülen orijinal Motorola Razr ile birlikte görülen kapaklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. 2019 Moto Razr’ın fiziksel bir tuş takımına sahip olmaması muhtemel. Bunun yerine katlanabilir bir dokunmatik ekran içerecek.

Sızıntılara ve daha önce verilen patentlere dayanan Motorola, Galaxy Fold ve Mate X gibi bir akıllı telefon olmasını beklemiyoruz. Bunun yerine bir tablet benzeri yaklaşım yer alır. Özetlemek gerekirse, yeni Moto Razr’ın lansmanı hızla yaklaşıyor gibi görünüyor. Ancak, şirket resmi bir açıklama yapana kadar sabırla beklememiz gerekecek.