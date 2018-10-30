Katlanabilir Samsung Galaxy F Ekranında Yeni Özellik

Uzun yıllar boyunca akıllı telefonlar standart olarak 16:9 en boy oranında sıkışıp kalmıştı. Ancak Mart 2017’de Samsung, Infinity Ekranlarının tanıtımıyla yeni bir trend başlatmış oldu. Ekranlar şu anda 18.5:9 en boy oranına sahip hem premium hem de orta sınıf telefonlarda yerini almaya başladı.

Ancak Samsung, çerçeveleri daha da küçültmeye devam edecek gibi duruyor. 2019 vizyonunda şirket, 19.5:9 en boy oranına sahip telefonları piyasaya süreceğini ima ediyor.

Tüm bunların yanı sıra, Güney Koreli telefon devi katlanabilir Galaxy F modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda bu cihazın ekranının en boy oranı, çözünürlük veya çerçeve kalınlığı gibi ayrıntılar hala netlik kazanmamıştır. Ancak yeni bir amiral gemisine eklenmesi gereken birşey varsa o da yeni katlanabilir panellerin üzerinde Infinity-V ekranı olacaktır. Buradaki V harfi muhtemelen katlanabilir özelliğini temsil ediyordur.

Bunun gerçekleşeceğine dair bir garanti bulunmamaktadır. Ancak Samsung geçtiğimiz hafta Güney Kore’de, bu ekranları akıllı telefon ekranları altında kategorize ettiğini duyurmuştu. Bu belki de şirket için mükemmel bir zamanlamadır çünkü 7 Kasım’daki Samsung Geliştirici Konferansı‘nda katlanabilir akıllı telefonu hakkında ilk resmi ayrıntıları duyurması bekleniyor.

Her şey beklendiği gibi giderse şirketin geliştirici konferansından sonra Ocak ayında Galaxy F için ayrı bir tanıtım etkinliği düzenleyecek gibi duruyor.