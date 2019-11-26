Katlanabilir Samsung Galaxy Tablet Patenti Ortaya Çıktı!

Samsung, bu yılın başında ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold u piyasaya sürdü. Uzun bir süre boyunca sorunlarla karşı karşıya gelen telefon, kısa bir süre önce mağazalardaki yerini aldı. Daha sonrasında katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, Huawei ve Motorola gibi birçok şirket tarafından da benimsendi.

Şimdi ise yeni bir raporda Samsung’un katlanabilir ekranlı yeni bir Galaxy tableti üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Yeni Samsung patentleri, kapak şeklinde katlama ekranı olan bir tableti ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle cihaz, Galaxy Fold’dan farklı olarak, Motorola Razr 2019‘a benzer şekilde dikey katlanan tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Patentlerin ve teknik çizimlerin tasarımları, katlamanın temel işlevsel yönünü de gösteriyor. Bu cihazla Samsung, katlandıktan sonra cihazın taşınması daha kolay ve ceplere sığabileceğinden taşınabilirliği düşünerek bir Galaxy Tab geliştirebilir.

Ayrıca tasarımlar aynı zamanda cihazın alt yarısını bir klavye olarak kullanılabilecek şekilde ve üst kısmının bir ekran şekilde kullanılabileceğini de göseriyor. Aynı şekilde cihazın katlama yönü, bazı ilginç çoklu görev mekaniğinin dahil edilmesini de mümkün kılabilir.

Galaxy Fold’un aksine yeni katlanabilir telefonun tasarımı sayesinde farklı bir çekiciliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iki ekranda bir birinden farklı olarak kullanılabilir ve mini bir dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabilir.