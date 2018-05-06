Akıllı telefonlarda son moda, geniş ekranlar ve çerçevesiz tasarımlı modeller. Çok daha geniş bir kullanım alanı sunan geniş ekranlı akıllı telefonlarla beraber çerçevesiz akıllı telefon tasarımı da oturmaya başladı. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde çok sık görmeye başladığımız bu tasarım artık standartlaşmaya başladı. Çerçevesiz modellerde son moda olan çentikli ekran tasarımının da bit hayli yaygınlaşmaya başladığını gördük. Tüm bunlardan sonra bir nesil sonraki akıllı telefon tasarımlarında ise katlanabilir modellerin öne çıkacağı söyleniyor. Yeni bir dönem başlatacak olan katlanabilir akıllı telefonların ilk modellerinden biri ise Samsung Galaxy X akıllı telefonları olacak.

Samsung Galaxy X Ne Zaman Geliyor?

Android akıllı telefonların amiral gemisi markası olarak değerlendirilen Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli olması beklenen Samsung Galaxy X akıllı telefonlarının, iddialarıysa iki senedir gündemde.

Bu modelde kullanılacak olan teknik özellikler, ekran özellikleri ve tasarım detayları konusunda sürekli yeni iddialarda gündeme gelmeye devam etti. Tüm bunlara karşın yeni akıllı telefonların bir türlü tanıtılmadığını da gördük. İşte son paylaşılan iddialarda bu modellerin tanıtım tarihine ilişkin beklentileri ortaya koyuyor.

Buna göre katlanabilir akıllı telefon modeli MWC 2019 etkinliğinde kullanıcıların karşısına çıkacak. 3 farklı OLED ekran kullanacağı ve iki panel şeklinde yerleşim sunacağı söz edilen akıllı telefonların, muhtemelen 4 farklı kombinasyonla beraber kullanılacağı da belirtiliyor. MWC 2019 etkinliğinin en dikkat çekici modeli olması beklenen Samsung Galaxy X akıllı telefonlarının, seri üretimle beraber geleceğini de söylemek lazım.

Yani özel bir seri ya da konsept çalışmasının ortaya çıktığını görmeyeceğiz. Muhtemelen herkesin ulaşabileceği yeni bir telefon serisi sunulacak. Galaxy S10 ile ortaya çıkması da gündemde olan modelin 10.yıla özel olarak sunulan özel seri olması da olası. Her ne kadar Galaxy S10 için 10.yıl özel modeli iddiaları konuşuluyor olsa da Samsung Galaxy X içinde aynı durum geçerli olabilir. Telefonlar hakkında yeni iddialar gelecek olursa, sitemizden paylaşacağız.