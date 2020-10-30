Katlanabilir Samsung W21 5G Çıkış Tarihi Onaylandı

Geçen yıl Samsung, Çin’de Galaxy Fold‘u piyasaya sürerken beraberinde Samsung W20 5G adlı başka bir cihazı da tanıttı. Şimdi ise Samsung W21 5G adlı yükseltilmiş bir sürümün çıkış tarihi onaylandı. Güney Koreli şirket 4 Kasım’da Samsung W21 5G katlanabilir telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı.

W21 5G kısa süre önce TENAA platformunda göründü. Bütün özellikleri de ortaya çıkmıştı.Özellikleri bakımından hali hazırda piyasada olan Galaxy Z Fold 2 cihazının yeniden markalaşmış bir sürümü olacak.

W21 5G akıllı telefonunun 4 Kasım’da gerçekleşecek olan tanıtım etkinliğinde başka neler olacağı henüz net değil. Cihazın TENAA’daki görüntüleri, normal Galaxy Z Fold 2’de bulunmayan benzersiz bir altın rengi kaplamayla geleceğini ortaya çıkardı.

Samsung W21 5G teknik özellikleri Galaxy Z Fold 2 ile aynı.

W21 5G, 288 gram ağırlığındadır. 816×2260 piksel çözünürlük sunan 6,23 inç katlanabilir ekrana sahiptir. İç ekran 7.53 inç boyutunda ve 2208×1768 piksel çözünürlük sunuyor.

Her ikisi de moda olan delikli tasarıma ev sahipliği yapıyor. 2090mAh+2160mAh nominal kapasiteli çift hücreli pile sahiptir. Telefonun 3C sertifikası, 25W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini ortaya koydu.