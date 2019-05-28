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Katlanabilir Sony Xperia F 5G Telefonu Gelecek Yıl Tanıtılacak!

21:18 en/boy oranıyla yeni Sony Xperia katlanabilir telefonu yolda....

By Muhammed Arslan

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Katlanabilir Sony Xperia F 5G Telefonu Gelecek Yıl Tanıtılacak!

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir akıllı telefonunda ki sorunların ardından yeni bir çıkış tarihi almadı. Huawei’nin Mate X’i, üreticinin karşılaştığı sıkıntılarla yakında da gelmeyecek. Üst düzey bir üreticiden başka bir katlanabilir cihaz istiyorsanız, Sony’nin Xperia F’sını bekleyebilirsiniz. Ancak gelecek yıla kadar beklemeniz lazım.

Sony’nin şu anda Sony Xperia F 5G olarak adlandırılan bir cihaz geliştirdiğini ortaya çıkaran bir rapor ortaya çıktı. Japon telefon üreticisinin, 21:18 en boy oranıyla OLED ekranlar sağlamak için Samsung ile görüşmelerde bulunduğu söyleniyor.

Telefonun ismindeki F harfinden dolayı katlanabilir olduğu düşünülüyor. Ayrıca en boy oranı da kısmen gizli bilgiler içeriyor. Yeni Xperia 1 21:9 en boy oranına sahip, bu da 21:18 en boy oranına sahip bu cihazın yan yana iki Xperia 1 telefona sahip olması ile aynı olduğu anlamına geliyor.

Katlanabilir Sony Xperia F 5G Telefonu Gelecek Yıl Tanıtılacak!

Kaynak ayrıca, Sony Xperia F 5G’nin PlayStation 5 (PS5) ile birlikte 2020’de piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Yeni nesil Sony konsoluyla birlikte gelmesinin bazı oyun özelliklerine sahip olacağı anlamına gelebileceği yönünde bazı söylentiler de mevcut.

Sony, cihazlarının eğlence sunmak için tasarlandığını, bu nedenle Xperia F 5G’nin PS5’e bağlı özel özelliklere sahip olması alışılmadık olmayacağını söylüyor. Ayrıca 5G destekli, sahiplerinin akıllı telefonlarında konsol sınıfı oyunlar oynamanın yeni yollarının doğuşu olabilir.

KaynakFoldable News
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