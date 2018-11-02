Akıllı telefonlarda dönüşüm devam ediyor. Çerçeveleri ince akıllı telefonlardan sonra gelen çentikli akıllı telefonlar derken, son olarak kızaklı modellere geçiş yapıldı. Çentikli ekranlara da son veren ve kızaklı akıllı telefonlar, tamamen ekrandan oluşan modelleri görmemizi sağladı. Ardı ardına markaların bu alanda yeni ürünlerini görüyoruz. Fakat kızaklı tasarımla gelen akıllı telefonlarda yakın zamanda unutulacak gibi duruyor. Öyle ki artık katlanabilir akıllı telefonlar görmeye başlıyoruz. Bu alanda ZTE ve Samsung’un yeni akıllı telefonları konuşulurken, bir model daha ortaya çıktı. Katlanabilir Telefon Flexpai olarak öne çıkan yeni modelin özelliklerinden söz edelim.

Katlanabilir Telefon Flexpai Neler Sunuyor?

Tam anlamıyla katlanabilir bir akıllı telefon olarak gelen yeni model, sadece akıllı telefon olarak kullanılmıyor. Bunun yanında Katlanabilir Telefon Flexpai ile tablet kullanımı da yapabiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir menteşe yapısı kullanan akıllı telefon, tam orta kısımdan katlanabiliyor.

Telefon katlandığı zaman iki farklı ekran kullanılabiliyor. Özel menteşeli yapı kapatıldığı zaman ise 7.8 inçlik bir tablet boyutu elde ediliyor. Katlanabilir Telefon Flexpai için ekran boyutunun ise 4 inçlik olduğunu belirtelim. Yani telefonu katladığınız zaman 4 inçlik bir kullanım alanı elde ediyorsunuz.

Ekran teknolojisi kısmında ise AMOLED ekran kullanılıyor. 7,6 mm kalınlığında olan telefonun, işlemci kısmında ise Snapdragon 8150 işlemcilerini kullanacak. Bu işlemcileri kullanan ilk modellerden biri olacak olan Katlanabilir Telefon Flexpai, RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek kullanıyor.

128 GB depolama alanı kullanan akıllı telefonun özel bir versiyonu da bulunacak. Özel serinin içerisinde yer alan RAM bellek miktarı ise 8 GB olarak açıklandı. Bu modelin ise 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin olduğunu belirtelim.

Telefonların ne zaman satışa çıkacağı konusunda bir bilgi yok ancak yeni modelin 1335 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacağını da ekleyelim. Fakat 8 GB RAM bulunan modelin fiyatının ne kadar olacağı açıklanmadı. Çıkış tarihi bilgileri de yakın zaman sonra belli olacaktır.